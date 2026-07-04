Con aumentos en subsidios y premios, se realizó la reunión informativa con las agrupaciones que participarán de la próxima edición. También se definieron nuevas pautas organizativas.

Se realizó la reunión informativa con las agrupaciones que participarán de la edición 2027 de los Corsos Populares Matecito, que contará con 17 agrupaciones inscriptas y 6 noches de desfile, una más que en años anteriores.

Durante la reunión se informó que la próxima edición tendrá 9 murgas, 7 conjuntos carnavalescos y una agrupación libre. En la categoría murgas participarán Los Colombianos, Los Vacantes, Tres Deseos, Los Joelitos, Los Cocoliches, Heredando Raíces, Los Funebreros, La Eterna Pellegrini y Bacano.

En tanto, los conjuntos carnavalescos inscriptos son Los Purretones, Vieja Fantasía, Los Revolucionarios del Guevara, Tropicales del Sur, Maynumbí, Caciques del Norte y Renacer de los Auténticos. A ellos se suma Esencialmente Divertidos, agrupación libre perteneciente al Área de Adultos Mayores de la Secretaría de Desarrollo Humano.

Uno de los principales puntos abordados fue el acompañamiento económico a las agrupaciones. En ese marco, se anunció un incremento del 50% en los subsidios, que serán de $2.600.000 para conjuntos carnavalescos y de $3.000.000 para murgas.

Además, se informó que la entrega de los subsidios comenzará en julio, con el objetivo de que las agrupaciones puedan iniciar con mayor previsión los trabajos de preparación, producción y desarrollo de sus propuestas.

También se comunicaron los nuevos valores de los premios, que tendrán un aumento de entre el 47% y el 50%. El primer premio será de $3.700.000; el segundo, de $3.300.000; el tercero, de $3.000.000; mientras que el resto de las agrupaciones recibirá $2.500.000 por su participación.

En relación con los premios individuales, se recordó que la participación no será obligatoria. Quienes resulten ganadores en alguna de las cuatro categorías recibirán $350.000.

En cuanto a la categoría mascaritos, se estableció un premio de $200.000 por noche para el grupo ganador. Además, se indicó que el grupo desfilará detrás de su agrupación y que, en caso de resultar ganador en una noche, no competirá en la siguiente, aunque deberá participar igualmente del desfile.

Otro de los temas definidos fue la modalidad de venta anticipada de entradas. Cada agrupación recibirá 400 entradas durante diciembre para su comercialización.

La edición 2027 contará con 6 noches de corsos, decisión tomada a partir del crecimiento en la cantidad de agrupaciones e invitados. No obstante, cada agrupación desfilará en 4 oportunidades.

Entre las modificaciones organizativas, se informó que el jurado se reducirá a 3 integrantes por noche, uno por cada categoría evaluada. Además, sus integrantes estarán distribuidos en distintos puntos del circuito, con el objetivo de evaluar el desarrollo del espectáculo a lo largo de toda la pista.