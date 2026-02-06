Esta noche, los Corsos Populares Matecito viven su última jornada, marcando el cierre de una nueva edición que volvió a reunir a vecinos, familias y agrupaciones en una de las celebraciones más representativas del carnaval popular de Gualeguaychú. Tras semanas de música, baile y encuentro comunitario, la fiesta se despide con una noche cargada de emoción, alegría y espíritu carnavalero.

Como en cada jornada, participarán las 14 agrupaciones locales, entre murgas, conjuntos carnavalescos y expresiones libres, protagonistas del trabajo barrial que sostiene año a año esta celebración.

En el rubro murgas participan Los Colombianos, Tres Deseos, Joelitos, Los Cocoliches, Los Vacantes y Heredando Raíces.

En la categoría libre se presenta Esencialmente Divertidos, mientras que los conjuntos carnavalescos que forman parte del recorrido son Tropicales del Sur, Los Revolucionarios del Guevara, Renacer de los Auténticos, Caciques del Norte, Mainumby, Purretones y Vieja Fantasía.

A estas agrupaciones se suman dos participaciones especiales que aportan nuevas sonoridades a la noche de cierre: la Comparsa Butiá Yatay, oriunda de Ubajay, y el grupo de candombe de Pueblo Belgrano, Yaguarí Candombe, ampliando el espíritu integrador del Matecito.

Como siempre, los mascaritos vuelven a ser parte fundamental del circuito, aportando humor, creatividad y esa presencia espontánea que distingue a los corsos populares y los convierte en una fiesta abierta a toda la comunidad.

Más propuestas y definiciones en puerta

Entre las novedades de esta última noche se destaca la incorporación de cinco nuevas cantinas, ampliando la propuesta gastronómica y reforzando el carácter familiar y participativo del evento.

En lo competitivo, la tercera noche consagró como ganadora a la agrupación Las Viudas de Momo, anticipando una definición que mantiene la expectativa hasta el cierre de esta edición.

El calendario carnavalero continuará el martes 10 de febrero, cuando en el Centro de Convenciones se realice la apertura de sobres, instancia en la que se conocerán oficialmente los ganadores de los Corsos Populares Matecito 2026.

Luego llegará uno de los momentos más simbólicos del carnaval: el Entierro de Carnaval, que se realizará el 13 de febrero, marcando el final de esta gran celebración popular. La inscripción para participar se encuentra extendida hasta el 10 de febrero y puede realizarse descargando la planilla a través del sitio oficial y acercándola completa al Museo del Carnaval, de martes a viernes de 7 a 13 h: https://gualeguaychu.gov.ar/corsos