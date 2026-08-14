Este jueves 13 de agosto se realizó en el Museo del Carnaval el encuentro que marcó el inicio formal de la organización de los Corsos Populares Matecito 2027. Participaron autoridades municipales y representantes de las 17 agrupaciones que formarán parte de la próxima edición.

El intendente Mauricio Davico destacó especialmente la evolución alcanzada por la propuesta y el trabajo de quienes la sostienen desde los barrios. “Yo no sé si se dan cuenta de lo que ha crecido el nivel y la calidad. En los últimos diez años es impresionante cómo ha crecido la calidad de todo, de los trajes, de la onda que le ponen y las ganas con las que salen”, expresó.

Uno de los principales anuncios de la jornada fue el incremento del 50% en los aportes económicos para 2027. Los conjuntos carnavalescos recibirán $2.600.000, mientras que las murgas percibirán ese mismo monto más un incremento de $400.000.

También se actualizarán entre un 47% y un 50% los premios de la competencia. El primer puesto recibirá $3.700.000; el segundo, $3.300.000; el tercero, $3.000.000; y las restantes agrupaciones obtendrán $2.500.000 por su participación. Los cuatro premios individuales serán de $350.000 y el grupo de mascaritos ganador de cada noche recibirá $200.000.

El subsecretario de Cultura, Deportes y Juventud, Luis Castillo, puso el acento en la recuperación y puesta en valor de esta expresión local. “Es hermoso ver cómo mucha gente los está descubriendo, se está dando cuenta de que eso era de acá, de Gualeguaychú, y no lo conocía”, señaló. En ese sentido, remarcó la importancia de que la ciudad pueda reconocer y mostrar una tradición propia que tiene a los barrios como protagonistas.

Por su parte, el secretario de Desarrollo Humano, Juan Ignacio Olano, reconoció el trabajo que acompaña a las agrupaciones más allá de las noches de desfile. “Tenemos un equipo bárbaro dentro de la Subsecretaría de Cultura que está durante todo el año haciendo vivo el Corso Popular Matecito”, afirmó, y agradeció especialmente a los trabajadores municipales que recorren los talleres y espacios de trabajo de las agrupaciones.

La edición 2027 tendrá seis noches, una más que la anterior, debido a la cantidad de agrupaciones participantes y a la incorporación de invitados. Cada agrupación desfilará en cuatro jornadas y, durante diciembre, recibirá 400 entradas para comercializar anticipadamente a un valor de $5.000.

Durante el encuentro también se entregaron los certificados correspondientes a los proyectos aprobados en el Presupuesto Participativo 2026, iniciativa de la que las agrupaciones de los Corsos Populares Matecito participan por segundo año consecutivo.