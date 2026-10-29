El martes 27 de octubre se realizó en el Museo del Carnaval una reunión organizativa de los Corsos Populares Matecito 2027, con la participación de representantes de las agrupaciones que formarán parte de la próxima edición. Durante el encuentro se definieron aspectos relacionados con el desarrollo de los desfiles y se establecieron acuerdos para acompañar los preparativos de esta celebración popular.

Participaron el secretario de Desarrollo Humano, Juan Ignacio Olano; el subsecretario de Cultura, Deportes y Juventud, Luis Castillo; y los coordinadores del corso, Noelia Amarillo y Danilo Praderio.

Uno de los principales acuerdos fue mantener la participación de todas las agrupaciones durante las cinco noches de desfile, tal como es habitual en el Matecito. De esta manera, cada una tendrá la posibilidad de presentarse y ser evaluada en todas las jornadas previstas, con una planificación que contempla eventuales suspensiones por condiciones climáticas.

La próxima edición contará con cinco noches de desfile tradicional, programadas para los viernes 15, 22 y 29 de enero, y 5 y 12 de febrero. El sábado 27 de febrero se realizará el entierro del carnaval, una jornada especial de cierre en la que participarán únicamente las agrupaciones ganadoras.

En cuanto a la participación, los Corsos Populares Matecito 2027 reunirán a 17 agrupaciones, distribuidas en nueve murgas, siete conjuntos carnavalescos y una agrupación libre.

En la categoría murgas participarán Los Colombianos, Los Vacantes, Tres Deseos, Los Joelitos, Los Cocoliches, Heredando Raíces, Los Funebreros, La Eterna Pellegrini y Bacano.

Por su parte, los conjuntos carnavalescos serán Los Purretones, Vieja Fantasía, Los Revolucionarios del Guevara, Tropicales del Sur, Maynumbí, Caciques del Norte y Renacer de los Auténticos.

También formará parte de la celebración Esencialmente Divertidos, agrupación libre perteneciente al Área de Adultos Mayores de la Secretaría de Desarrollo Humano.

Durante la reunión se acordó, además, que cada agrupación recibirá 400 entradas en diciembre para su comercialización anticipada, junto con otras 50 entradas destinadas a contribuir con los gastos de participación.

Este mecanismo permitirá que las agrupaciones cuenten con recursos para afrontar parte de los costos vinculados con la confección de vestuarios, la elaboración de elementos escénicos y los demás preparativos necesarios para los desfiles.

El encuentro también permitió realizar un balance de la organización y escuchar las inquietudes de los representantes de las agrupaciones, que trabajan durante el año en la preparación de sus propuestas.