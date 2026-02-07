La última noche contó con la presencia de autoridades locales, provinciales e invitados especiales, embajadores y diplomáticos culturales europeos que se encuentran en la ciudad en el marco de la muestra fotográfica internacional “Carnavales de Europa a América Latina”, actualmente expuesta en el Museo del Carnaval.

Participaron la ministra de Desarrollo Humano de Entre Ríos, Verónica Berisso, el secretario de Desarrollo Humano, Juan Ignacio Olano; el subsecretario de Cultura, Deportes y Juventud, Luis Castillo; y el concejal Juan Pablo Castillo. También estuvieron presentes representantes diplomáticos de Bulgaria, Chipre, Croacia, Eslovenia, Portugal, Austria, Grecia y Polonia, entre ellos los embajadores Stoyan Mihaylov (Bulgaria), Stelios Georgiades (Chipre), Duška Paravić (Croacia), Tina Vodnik (Eslovenia) y Gonçalo Teles Gomes (Portugal), junto a funcionarios y consejeros de las respectivas misiones diplomáticas.

Un total de 14 agrupaciones locales formaron parte de esta edición, sosteniendo con su trabajo y compromiso la esencia del Matecito. En el rubro murgas participaron Los Colombianos, Tres Deseos, Joelitos, Los Cocoliches, Los Vacantes y Heredando Raíces. En la categoría libre se presentó Esencialmente Divertidos, mientras que los conjuntos carnavalescos que recorrieron el circuito fueron Tropicales del Sur, Los Revolucionarios del Guevara, Renacer de los Auténticos, Caciques del Norte, Mainumby, Purretones y Vieja Fantasía.

La noche contó además con la participación de dos agrupaciones invitadas que sumaron nuevas sonoridades y miradas al desfile. Desde la localidad de Ubajay llegó la comparsa municipal Butiá Yatay, una joven agrupación integrada por 60 participantes que presentó una propuesta inspirada en las estaciones del año, reflejando a través del color y el movimiento la energía de la naturaleza y el crecimiento colectivo del carnaval en su comunidad.

También se presentó nuevamente Yaguarí Candombe, agrupación de candombe afro-uruguayo con sede en Pueblo General Belgrano y Gualeguaychú, que promueve la cultura afrodescendiente a través de la música, la danza y talleres abiertos a la comunidad, fortaleciendo la memoria cultural y la identidad regional dentro del marco de los corsos populares.

Como es tradición, los mascaritos volvieron a recorrer el circuito aportando humor, espontaneidad y cercanía con el público, consolidando ese espíritu participativo que distingue a los Corsos Populares Matecito.

La conducción estuvo a cargo de Dicky Dargain y Néstor Basaldúa, quienes noche a noche acompañaron el desarrollo del espectáculo con carisma y profesionalismo, generando un clima festivo y cercano con el público presente.

El jurado de la última noche estuvo integrado por:

Rubro Vestuario: Martín Ayala y Mario Martínez.

Rubro Música: Leo Stefani y Damián Reynoso.

Rubro Danza: Nahir Medina Faiad y Paula Otero.

En esta edición también se destacó la incorporación de cinco nuevas cantinas, que se sumaron a las ya presentes durante todas las noches, a cargo de clubes y comisiones vecinales, fortaleciendo el carácter comunitario del evento. Asimismo, organizaciones no gubernamentales estuvieron a cargo de los puestos de espuma, acompañando la fiesta desde el compromiso social y la participación colectiva.

Desde la organización de la Direccion de Cultura se agradece especialmente el trabajo articulado de las distintas áreas municipales que hicieron posible el desarrollo de los corsos, entre ellas: Salud, Tránsito, Defensa Civil, Higiene Urbana, Espacios Públicos, Seguridad, Comunicación y todas las dependencias involucradas, cuyo trabajo conjunto permitió garantizar el normal desarrollo de cada jornada.

El cierre de esta cuarta noche dejó una emoción compartida entre agrupaciones, organizadores y público, poniendo fin a una edición especial que volvió a demostrar que el carnaval popular es una construcción colectiva que nace del esfuerzo de los barrios y del acompañamiento de toda la comunidad.

El calendario continuará el próximo viernes 13 de febrero con el tradicional Entierro de Carnaval, última instancia de esta celebración. Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 10 de febrero, fecha en la que, además, se realizará la apertura de sobres en el Centro de Convenciones, donde se conocerán los ganadores de esta edición tan especial de los Corsos Populares Matecito, que lleva el nombre de Marina Correa.