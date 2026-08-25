Mediante el Decreto Nº 2563, fechado el 20 de agosto de 2026, el Gobierno de Entre Ríos declaró Patrimonio Cultural Inmaterial a la manifestación cultural y artística representada por los Corsos Populares Matecito, una de las expresiones del carnaval popular de Gualeguaychú.

La declaración comprende las prácticas sociales, musicales, coreográficas y comunitarias que caracterizan a los corsos, los saberes tradicionales asociados al carnaval popular y los conocimientos y técnicas vinculados con la construcción, utilización e interpretación de la corneta murguera dentro de la tradición local.

La gestión para alcanzar este reconocimiento fue iniciada por el subsecretario de Cultura, Deportes y Juventud, Luis Castillo, y presentada ante las autoridades provinciales con la documentación correspondiente para solicitar la incorporación de los Corsos Populares Matecito y la corneta murguera al patrimonio cultural inmaterial entrerriano.

Durante el trámite, la Dirección General de Museos y Patrimonio Cultural de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos emitió un informe favorable y recomendó avanzar con la declaración. La Dirección Legal y Administrativa de la Secretaría de Cultura también respaldó la gestión mediante el Dictamen Legal Nº 322/26.

En los fundamentos del decreto se señala que el patrimonio cultural inmaterial comprende aquellas expresiones que se transmiten de generación en generación y son recreadas permanentemente por las comunidades en relación con su entorno, su historia y su identidad.

A partir de la declaración, los Corsos Populares Matecito serán incorporados al Registro Único de Bienes Declarados Patrimonio Cultural Material o Inmaterial de la Provincia de Entre Ríos, creado por la Ley Nº 10.911.

El reconocimiento provincial pone en valor una manifestación profundamente vinculada con la cultura popular de Gualeguaychú y reconoce no solamente al corso como celebración, sino también al conjunto de saberes, prácticas y expresiones que lo sostienen y se transmiten entre generaciones, entre ellos la característica corneta murguera.