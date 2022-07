Todo comenzó en noviembre del 2021. Los Robles ganaron el juicio que se realizó en su momento “luego de varios días de lucha y muchos nervios para que esa gente saliera de una propiedad que no les pertenecía como es de público conocimiento. En el juicio ellos apelaron. La causa fue a la Cámara de Gualeguay donde perdieron dicha apelación por la sencilla razón de que no tenían ningún papel que acreditara que el campo, por los usurpadores, les pertenecía y nosotros ahora vamos por la parte de amenazas, daños y perjuicios para lo cual ya se conformó un tribunal, pero estamos esperando que pongan fecha para terminar con esta historia de una buena vez por todas”.

Señalaron que el “tiempo sigue corriendo y nosotros sin poder recuperar un montón de cosas que había en la casa y que se apropiaron. Esta gente se llevó prácticamente todo lo que había en la vivienda, y lo que no pudieron sacar lo quemaron en un acto de vandalismo; mientras que los vidrios los rompieron a balazos. Nos encontramos con un desastre que no puede quedar impune”. Y esto no es todo aseguran los Robles: “Pasan por mi casa, amenazan, señala Gustavo, y por si esto fuera poco a mi hijo, en su momento le hicieron una persecución, y el bebé que esperaban con su mujer nació prematuro, entendemos que por la carga de estrés sufrido. El chiquito vivió situaciones complejas de salud por una situación no buscada. Está todo presentado en la justicia con los certificados correspondientes. Nosotros continuamos padeciendo y ellos andan por la vida como si nada. Llegaron a pasar hasta tres veces por día frente de nuestro domicilio, nos tocaban bocina, decían cosas, no éramos dueños de salir de nuestra propia casa sin sufrir algún tipo de cosa y todo tiene un límite que esta gente rebasó en varias oportunidades en una clara muestra de impunidad e injusticia”.

Gustavo indicó que “esto me genera mucha tristeza, dado que estoy acostumbrado a otro tipo de vida. Acá las riendas deben tomarse con firmeza y actuar en consecuencia. Esto no da para más. Sinceramente no sé qué esperan para que se celebre el juicio por todo los que robaron y saquearon”. Finalmente, recordó que “estoy operado del corazón, además padezco de diabetes con todo lo que esto significa”.

La historia

El campo fue tomado a mediados de noviembre del 2021, cuando la familia Robles se encontró con un candado que decía “Propiedad Privada”. Los cinco hermanos Robles, Gustavo, Néstor Ricardo, Ana María, Blanca y Andrés heredaron de su padre el establecimiento y lo dividieron en cinco parcelas. Rosana Valenzuela, esposa de Gustavo Robles, recordó que, hace 51 años, su suegro compró a Teodoro Modesto Carles el campo, se hizo un boleto de compraventa, pero el vendedor falleció y los herederos reclamaron. Entonces, “se volvió a pagar el campo y los herederos firmaron conforme”.

En el lugar se realizó una movilización de productores que un caluroso mediodía se acercaron hasta el lugar para apoyar a la familia, junto a dirigentes de entidades agropecuarias de la provincia. Finalmente la Justicia decidió el desalojó pero la historia todavía no ha terminado, tampoco las secuelas que dejó una situación traumática.