Los desafíos de la Magistratura y jurisdicción constitucional

Gualeguaychú fue sede el viernes por la tarde de una importante jornada de derecho constitucional que fue organizada por el Instituto de Derecho Constitucional, Federal, Provincial y Municipal de la Asociación Argentina de Justicia Constitucional y con la participación de la Unión de Magistrados y Funcionarios de Lomas de Zamora. El citado evento formó parte del calendario de las jornadas preparatorias del IV Congreso Argentino de Justicia Constitucional, que se llevará a cabo los días 26, 27 y 28 de septiembre del corriente año, en la ciudad de Salta y que organiza la Asociación Argentina de Justicia Constitucional. En la apertura expuso el director del Instituto de Derecho Constitucional, Arturo Dumón, el intendente de Gualeguaychú, Martín Piaggio, y el intendente de Pueblo General Belgrano, Mauricio Davico, y Patricio Maraniello, como presidente de la Asociación Argentina de Justicia Constitucional. En el primer panel sobre Derecho Constitucional Municipal se explayó Maraniello como Juez Federal Civil Nº 5 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Miguel Augusto Carlín, docente universitario de grado y posgrado, ex miembro del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos y ex convencional constituyente. En el segundo panel se trató como tema central la Escuela Judicial: reingeniería e integración. Sobre este tema habló Alberto Lugones, que es vocal de la Cámara Federal de San Martín, y tuvo como moderadores a Dumón y Juan Ignacio Weimberg. El tercer panel tuvo como exponentes al ex senador nacional y ex convencional constituyente de 1994, Eduardo Menem, y a Arturo Caumont, que es profesor de la Universidad de la República Oriental del Uruguay. Por último, el cuarto panel se enfocó en la judicialización del conflicto social. Sobre este tema expuso Mauricio Mayer, juez de Garantías de Paraná, Darío Bonanno, juez Nacional en lo Criminal y Correccional, Esteban Félix García Martínez, secretario general de la Unión de Magistrados de Lomas de Zamora.