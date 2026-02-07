La Cámara de Diputados comienza oficialmente la labor en este segundo período de sesiones extraordinarias. Fueron convocadas las reuniones constitutivas de las comisiones de Justicia; Asuntos Constitucionales; de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano; y de Relaciones Exteriores y Culto, todas para el próximo martes 10 de febrero.

Tal como adelantó parlamentario.com, la primera actividad oficial de la Cámara baja en el 2026 será la reunión constitutiva de la Comisión de Familias, Niñez y Juventudes a las 10.00, seguida por la de Justicia a las 11.00. Ambas definirán autoridades para formar parte del plenario que trate la Ley Penal Juvenil al día siguiente junto a Presupuesto y Hacienda; y Legislación Penal.

A la espera de las reuniones constitutivas, el oficialismo tiene decidido ir al recinto el jueves 12 con un único tema: el Régimen Penal Juvenil. Sin la experiencia de otros años, La Libertad Avanza entiende que ceder con la baja en la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, y no en 13 como estipulaba el proyecto original del Poder Ejecutivo, le da mayor celeridad a la cuestión.

El despacho será similar al aprobado el 6 de mayo del 2025, pero con la incorporación de una nueva redacción en el artículo de asignación presupuestaria. Ese incremento estará dirigido a la adecuación de los centros de detención que con el avance de la norma, quedarán habilitados para albergar adolescentes.

Luego, la Comisión de Asuntos Constitucionales se reúne a las 12 en la Sala 2 del segundo piso del Anexo del Palacio Legislativo. El diputado santafesino Nicolás Mayoraz será ratificado en el cargo, el cual ocupa desde su llegada al Congreso en diciembre del 2023 (fue elegido en enero 2024 para el primer debate de la Ley de Bases).

Con los ojos puestos en la Modernización Laboral, la Comisión de Legislación del Trabajo quedará constituida el martes a las 13.00. El proyecto de ley pasará por el recinto del Senado el próximo miércoles y en caso de prosperar, llegará a la Cámara de Diputados después de los feriados de carnaval.

Una hora después, a las 14, la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano se reunirá para definir a su nuevo titular. El nombre no está confirmado aún, pero en el oficialismo dejaron trascender que podría haber chances de que el cargo sea concedido a un integrante de la oposición dialoguista. Esta comisión se abocará al tratamiento de la modificación de la Ley de Glaciares, en caso de que el Senado gire la media sanción.

Respecto al freno en la modificación de la Ley de Glaciares -no fue sumado al temario de la sesión especial pedida por el oficialismo para el miércoles 11 a las 11-, una alta fuente legislativo explicó que el espíritu del proyecto tiene contradicciones con los protocolos que tiene la Unión Europea respecto al cuidado del agua.

Esto surge tras el ingreso del Acuerdo de Libre Comercio entre el Mercosur y la UE, suscripto por el presidente Javier Milei en Asunción que será abordado por la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto, convocada a constituirse a las 15.00; y la de Mercosur a las 16.00.

