En su discurso por el Día de la Lealtad Peronista, el Intendente habló de “los dirigentes que se borran y los que se bajan los pantalones”. Consultado acerca de a quién hizo referencia respondió que “el Día de la Lealtad es con la gente, con el pueblo. No es momento de especular sino de comprometerse y cambiar el futuro. El mensaje no fue para nadie, sino para comprometernos de cara a la gente; para transformar realidades y no especular.”

Además, hizo referencia a la realidad política nacional y expresó: “Argentina viene saliendo de un momento muy duro de pandemia, en un país que es diametralmente diferente en el que el gobierno de Macri decidió volver al FMI. Esto nos limita en las decisiones macroeconómicas.”

“El Gobierno de Alberto Fernández está trabajando para bajar los índices de pobreza. Esto se está achicando enormemente. Todos trabajamos para que el gobierno nacional genere más herramientas para dinamizar la economía y contener a los que menos tienen”, indicó.

Asimismo, aseguró que “el gobierno nacional tiene que buscar estabilizar las variables que impactan en la gente como la inflación y que el valor de la moneda no pierda todos los meses su poder. Tenemos que volver a un proceso virtuoso como pasó desde 2033 en adelante, no en la estanflación y la pérdida de empleo del neoliberalismo de Macri”.

Finalmente, se refirió a las posibles candidaturas de cara al 2023: “No puedo decir si es con Alberto o Cristina, sino con el cuadro que pueda unir a todos los sectores. Puede llegar a ser Sergio Massa, o Wado de Pedro. Hay que ver en el momento. Es una tarea mucho más sencilla que lo que requiere frenar la inflación”.