El Gobierno provincial, a través del Ministerio Economía y Servicios Públicos y la Secretaría de Transporte, informó que desde esta semana el boleto docente es totalmente gratuito en las líneas de transporte urbano en todo el territorio entrerriano.

La medida alcanza a trabajadores de la educación dependientes del Consejo General de Educación (CGE), que utilicen el transporte urbano en las localidades que cuenten con servicios de transporte público, como Paraná y su Área Metropolitana, Concordia, Gualeguaychú, la Paz y Concepción del Uruguay.

El beneficio está destinado a docentes dependientes del CGE con domicilio en la provincia que no perciben el código de traslado (029) en sus haberes. Será de lunes a viernes, y se estima que podrá alcanzar a unas 4.500 personas.

La Dirección de Tránsito, dependiente de la Agencia de Seguridad, informó que, conforme a la Resolución N.º 018/2026 de la Secretaría de Transporte de la Provincia de Entre Ríos, el Boleto Docente pasa a contar con un descuento del cien por ciento (100%), resultando gratuito para docentes de establecimientos educativos de nivel primario y secundario de la provincia.

Este beneficio se aplica a los usuarios del sistema de transporte público de pasajeros que utilicen el Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE) en líneas de transporte urbano y suburbano.

El trámite puede realizarse de manera online a través de GualeActiva o de forma presencial en la Dirección de Tránsito, ubicada en Presidente Perón 1239, de lunes a viernes de 7.30 a 12.30 horas.

Para acceder al beneficio, se deberá presentar certificación del CGE que acredite el ejercicio docente en nivel primario o secundario, firmada por el establecimiento en caso de desempeñarse en una sola escuela, o por la Departamental si se trabaja en más de una institución, junto con el DNI físico.

El beneficio se otorgará conforme a las condiciones y requisitos establecidos en la normativa vigente.