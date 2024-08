En el marco del nuevo paro de maestros que tiene lugar este jueves y viernes, y que se replicará el martes, miércoles y jueves de la semana que viene, Agmer anunció que se realizará en Gualeguaychú una movilización en reclamo del aumento salarial que el Gobierno provincial dio por decreto y el cual consideran insuficiente.

La marcha docente se realizará mañana viernes y el punto de concentración será la esquina de 25 de Mayo y Rocamora. Desde allí marcharán hasta la sede de la Dirección Departamental de Escuelas, ubicada en Colombo y Magnasco.

“Todos los departamentos están elaborando sus distintas medidas de fuerza a nivel local. Cada uno, según la idiosincrasia y la de la comunidad van a ir haciendo sus métodos de protestas. Acá en Gualeguaychú vamos a marchar para visibilizar nuestro reclamo”, informó a Ahora Cero Radio la titular de Agmer a nivel local Natalia Zucol.

Sobre el acatamiento del paro, la dirigente gremial afirmó que aún no tiene números definitivos, pero sostuvo que los descuentos que aplica el Gobierno a los docentes que adhieren afecta en pequeña medida a la protesta, pero que no termina de acallar el reclamo: “Entendemos nosotros, a pesar de los descuentos, a pesar de que salieron con números exactos de cuánto nos iban a descontar, que muchos compañeros siguen resistiendo y siguen acompañando el paro. Son 18 mil pesos los que nos descuentan a cada uno por día, pero nosotros no podemos darle a ciencia cierta a los compañeros si realmente va a ser el monto que ellos dijeron o si va a ser más”.

“Todos los gobiernos nos han jugado de la misma manera para callarnos, para silenciarnos. Lo que no cuentan es que los docentes somos creativos. Créanme que somos creativos y nos vamos a dar las las herramientas para igualmente hacernos sentir y hacernos escuchar”, agregó.

Por otra parte, Zucol se refirió a los 190 días de clases que el Gobierno afirmó que harán cumplir, aunque eso signifique estender el período lectivo más allá de diciembre: “Es un gobierno que no quiere escuchar, es un gobierno que hace oídos sordos, que entrega un aumento por decreto que fue rechazado por tercera vez consecutiva por los 17 departamentos. En este contexto, no es responsabilidad nuestra que no se puedan cumplir con los 190 días de clases”.

“Si hay algo que los docentes queremos hacer es estar en las aulas enseñándoles a nuestros alumnos. No queremos estar en esta posición. A esta posición nos lleva un gobierno que hace oídos sordos al reclamo genuino de más del 90% de los docentes, afiliados y no afiliados”, concluyó.