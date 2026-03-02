Docentes entrerrianos rechazaron este martes la nueva oferta realizada por el gobierno provincial. Fue en una audiencia de conciliación realizada en la Secretaría de Trabajo, donde nuevamente consideraron insuficiente la propuesta realizada por la Casa Gris. Como consecuencia, determinaron 24 horas de paro, a cumplirse este martes 3 de marzo.

Autoridades del CGE y los cuatro gremios de maestros de la provincia –Agmer, AMET, Sadop y UDA– no llegaron a un entendimiento. Sobre la mesa se puso una propuesta que incluyó un aumento de $60 mil a través del Fopid -$36 mil- y Conectividad -$24 mil-; además de un incremento del 50% de la Ayuda Escolar; una suba de $30 mil a los jubilados y un salario de bolsillo garantizado de $750 mil. También prioridad en créditos IAPV para docentes y un bono de $25 mil para maestros con más de 10 años de servicio.

Con la huelga de este martes, nuevamente el inicio del ciclo lectivo se verá parcialmente interrumpido, tras la medida de fuerza concretada este lunes en el marco de una jornada de lucha para que se reabra la paritaria nacional.



Fuente: AHORA