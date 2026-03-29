En reclamo para que se aplique la Ley de Financiamiento Universitario, los gremios docentes universitarios volverán a implementar desde este lunes el paro nacional docente.

En adhesión a esta protesta, en Entre Ríos, la Asociación Gremial de Docentes Universitarios (AGDU) -en sintonía con Conadu- llevará a cabo una semana de medidas de fuerza. Luego, del 6 al 17 de abril montará carpas “por la universidad y la soberanía”.

En tanto, el Sindicato de Trabajadores de la Docencia Universitaria (Sitradu) anunció un paro de 72 horas, que irá desde este lunes hasta el miércoles. Además de exigir al Gobierno nacional que se cumpla con la norma, el gremio denuncia que los docentes aguardan el pago del 50% restantes del salario.



Fuente: APFDigital