La espera terminó. Argentina y España definirán este domingo al campeón del Mundial 2026 en el New York New Jersey Stadium, en un duelo que promete quedar en la historia por el nivel de sus protagonistas y por la enorme cantidad de récords que hay en juego.

La Selección de Lionel Scaloni defenderá el título conquistado en Qatar 2022 frente a una España que llega como campeona de Europa y con la mejor defensa del torneo. Del otro lado estará el equipo más goleador de la Copa, con 19 tantos en siete partidos, liderado por un Lionel Messi que volverá a ser protagonista desde el pitazo inicial.

Dando por hecho que será titular, Messi romperá dos récords mundiales apenas el árbitro marque el inicio del partido. El capitán argentino se convertirá en el futbolista de campo más veterano en disputar una final de un Mundial. con 39 años y 25 días, superando la marca que mantenía el sueco Gunnar Gren, quien jugó la definición de Suecia 1958 con 37 años y 241 días. Solo el arquero italiano Dino Zoff, campeón con Italia en España 1982 con 40 años y 133 días, habrá disputado una final con mayor edad. Además, será el primer jugador de la historia en ser titular en tres finales mundialistas, ya que Cafú también disputó tres definiciones (1994, 1998 y 2002), pero en la primera ingresó desde el banco.

Sin embargo, las marcas no terminan ahí. Argentina buscará convertirse en el tercer bicampeón consecutivo de la historia de la Copa del Mundo, igualar a Alemania e Italia con cuatro títulos, alcanzar una inédita octava victoria en una misma edición del torneo y seguir ampliando una serie de registros que ya la ubican entre las selecciones más dominantes de la historia de los Mundiales.

Del lado español también abundan los hitos. La Roja intentará convertirse en el primer país en ser simultáneamente campeón del Mundial masculino y femenino, defender una racha de 37 partidos sin perder en los 90 minutos y cerrar una campaña defensiva sin precedentes: apenas recibió un gol en todo el campeonato y ya suma seis vallas invictas.

A continuación, los datos más impactantes que explican por qué Argentina-España no será una final más, sino un partido con lugar asegurado en la historia del fútbol.

Los datos que hacen única la final entre Argentina y España

1) Messi romperá dos récords apenas empiece el partido

Si, como está previsto, Lionel Messi es titular, se convertirá en el jugador de campo más veterano en disputar una final de un Mundial, con 39 años y 25 días, y será además el primer futbolista de la historia en ser titular en tres finales mundialistas (2014, 2022 y 2026). Cafú también jugó tres definiciones, pero en la de 1994 ingresó desde el banco.

2) Argentina puede lograr un bicampeonato que nadie consigue desde hace 64 años

La Selección intentará convertirse en el tercer bicampeón consecutivo de la historia, después de Italia (1934-1938) y Brasil (1958-1962). Además, buscará su cuarta Copa del Mundo, para igualar a Alemania e Italia y quedar solamente detrás de Brasil, único pentacampeón.

3) La mejor defensa contra el ataque más goleador

La final enfrentará a los dos equipos más sólidos del torneo desde diferentes aspectos. España apenas recibió un gol en siete partidos, mientras que Argentina convirtió 19, la mayor cifra del campeonato y un récord histórico para la Albiceleste en una misma Copa del Mundo. Si La Roja mantiene el arco en cero, establecerá la marca de menos goles recibidos por un campeón mundial.

4) Argentina llega con una colección de récords

El equipo de Lionel Scaloni atraviesa el mejor momento de su historia en los Mundiales: suma 13 partidos invicto, siete victorias consecutivas, 13 encuentros seguidos marcando al menos dos goles (un récord absoluto de la Copa del Mundo) y puede convertirse en el primer campeón que gane ocho partidos en una misma edición.

5) España también persigue marcas históricas

La Roja acumula 37 partidos sin perder en el tiempo reglamentario, igualando el récord europeo que pertenecía a Italia. Además, ganó sus últimos seis encuentros mundialistas, lleva seis vallas invictas en esta edición y puede transformarse en el primer país campeón simultáneo del Mundial masculino y femenino, tras el título conseguido por las españolas en 2023.

6) Una final inédita entre los campeones de Europa y América

Nunca antes una final del Mundial había enfrentado al vigente campeón de la Eurocopa contra el vigente campeón de la Copa América. España llega como campeona de la Eurocopa 2024 y Argentina como dueña de la Copa América 2024, lo que convierte al partido en un verdadero choque entre las dos potencias del momento.

7) Un historial perfectamente equilibrado

Será el 15° enfrentamiento entre ambas selecciones. El balance es de seis triunfos para cada una y dos empates. El único antecedente en los Mundiales favorece a Argentina, que ganó 2-1 en Inglaterra 1966. Curiosamente, los dos últimos cruces terminaron en goleadas: 4-1 para la Albiceleste en 2010 y 6-1 para España en 2018.

8) Scaloni también puede entrar en la historia

El entrenador argentino aspira a convertirse en apenas el segundo director técnico bicampeón del mundo, una hazaña que solamente consiguió el italiano Vittorio Pozzo con los títulos de 1934 y 1938.

9) Oyarzabal y Lautaro persiguen récords personales

Mikel Oyarzabal puede convertirse en el primer español en marcar seis goles en un mismo Mundial. Del otro lado, Lautaro Martínez llega tras convertir ingresando desde el banco en cuartos y semifinales, y podría transformarse en el primer suplente de la historia en anotar en cuartos, semifinal y final de una misma Copa del Mundo.

10) La tendencia de las finales es el alargue

Las estadísticas anticipan un partido parejo. Cuatro de las últimas cinco finales del Mundial necesitaron tiempo suplementario, mientras que en las definiciones entre selecciones de la Conmebol y la UEFA el dominio es sudamericano: ocho victorias en once finales para los representantes de este continente.

Fuente: Clarín