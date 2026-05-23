Durante la jornada, cada uno de los espacios realizó actividades especialmente pensadas para acercar la efeméride a los más pequeños a través del juego, la música, la danza, la expresión artística y las experiencias compartidas. Las celebraciones permitieron abordar el significado del 25 de Mayo desde una mirada cercana y acorde a las edades de los niños.

En ese marco, se desarrollaron bailes tradicionales, intervenciones artísticas y momentos de encuentro en los que también estuvieron presentes comidas típicas y decoraciones alusivas a la fecha patria. Los diferentes espacios fueron ambientados especialmente para la ocasión, generando un clima festivo y de participación comunitaria.

Las familias acompañaron activamente cada una de las propuestas, compartiendo junto a los niños una jornada de aprendizaje, celebración y encuentro. La participación de las familias fortaleció el vínculo cotidiano entre los EMPI y la comunidad, consolidando el trabajo conjunto que se construye día a día en cada institución.

Las actividades contaron además con el acompañamiento de Bertha Baldi Coronel, asesora de la Dirección de Educación, quien compartió las distintas propuestas desarrolladas en los espacios y destacó el trabajo de los equipos educativos en la promoción de experiencias significativas para los niños.

Estas actividades forman parte de las propuestas pedagógicas y recreativas que impulsan los Espacios Municipales de Primera Infancia, donde las efemérides se trabajan desde experiencias significativas que promueven el acercamiento a la identidad nacional, la cultura y las tradiciones argentinas.

Desde la Dirección de Educación destacaron la importancia de continuar generando espacios de aprendizaje y participación que permitan a los niños expresarse, compartir y crecer en entornos de cuidado, contención y cercanía, fortaleciendo al mismo tiempo los lazos con las familias y la comunidad.