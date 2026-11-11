El Gobierno de Gualeguaychú, a través de la Dirección de Educación, desarrolló el proyecto “Nuestras tradiciones: jugar, compartir y celebrar” en los Espacios Municipales de Primera Infancia (EMPI) de la ciudad. La iniciativa tuvo como objetivo acercar a los niños a las costumbres y expresiones culturales argentinas desde sus primeros años de vida.

Durante la semana, los equipos docentes implementaron actividades pedagógicas adaptadas a las edades de cada grupo. Entre las propuestas, adaptadas a las edades e intereses de cada grupo, los niños participaron de la exploración sensorial de elementos vinculados al hábito del mate, como la yerba, la bombilla y el termo, identificando su uso cotidiano en los hogares. Asimismo, la cocina tradicional formó parte de la agenda mediante talleres para la preparación de tortas fritas, donde los alumnos experimentaron con texturas e ingredientes.

La programación incluyó expresiones musicales y corporales mediante ritmos folclóricos como chacareras y gatos, acompañados por palmas, movimientos libres y pañuelos, además del rescate de juegos populares y canciones de ronda. Estas experiencias favorecieron el reconocimiento de las costumbres culturales desde los primeros años de vida, promoviendo la curiosidad, la expresión corporal, la creatividad y el intercambio de experiencias dentro de cada sala.

El proyecto también permitió fortalecer el vínculo entre las familias y los espacios educativos, al recuperar prácticas y tradiciones que forman parte de la vida cotidiana de los hogares y que contribuyen a la construcción de la identidad cultural.