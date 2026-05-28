Las propuestas incluyeron juegos, ambientaciones temáticas y actividades lúdicas organizadas por cada equipo docente. Hormiguitas realizó una fiesta de monstruos; Solcito, Voy Creciendo y Esperanza desarrollaron una pijamada con cine; Estrellitas llevó adelante un taller de medias decoradas; Monigotes ambientó sus salas con temática de exploradores; Piecitos propuso una jornada mundialista y Pipo Pescador presentó una actividad inspirada en el circo.

Durante el encuentro también hubo espacios de expresión y entrega de presentes preparados para la ocasión. Las actividades contaron con el acompañamiento de la Dirección de Educación.

Los EMPI funcionan en distintos barrios de la ciudad y ofrecen propuestas pedagógicas orientadas a la primera infancia. En el marco de la fecha, además, se destacó la tarea cotidiana del personal que se desempeña en estos espacios.