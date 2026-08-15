Este viernes, los ocho Espacios Municipales de Primera Infancia (EMPI) celebraron el Día del Niño con una jornada especialmente pensada para disfrutar, jugar y compartir junto a sus compañeros y docentes.

Los equipos de cada espacio prepararon diferentes propuestas y ambientaciones inspiradas en el circo, el cine, los piratas, el campamento y otras temáticas. Juegos, actividades recreativas y momentos de encuentro fueron parte de un día diferente, donde la imaginación y la alegría tuvieron un lugar central.

El secretario de Desarrollo Humano, Juan Ignacio Olano, y la asesora de la Dirección de Educación, Bertha Baldi Coronel, recorrieron los diferentes EMPI para acompañar las celebraciones, saludar a los niños y compartir parte de las actividades junto a los equipos docentes.

Como parte central de la celebración, cada uno de los niños recibió un regalo por el Día del Niño. Olano y Baldi Coronel realizaron la entrega de los presentes durante su recorrido por los ocho espacios, acompañando de cerca una jornada preparada con dedicación para que cada grupo pudiera disfrutar de su festejo.