El Sindicato de Trabajadores Municipales de Gualeguaychú (Sitramg) le envió este jueves una nota al Ejecutivo pidiendo un aumento salarial del 70%, remunerativo y bonificable.

Además, piden por un sueldo mínimo garantizado de $200.000, a partir del mes de julio y por el término de 3 meses.

Argumentan que motiva el reclamo “la desesperante situación de emergencia económica que están padeciendo las familias municipales”.

Por otra parte, exigen que “se cumpla con lo normado en la Ley Orgánica de los municipios de Entre Ríos y Decreto 4706 del Ejecutivo Municipal”.

Esta es la segunda mesa paritaria del año, y abarca el período de julio, agosto y septiembre. Si para el lunes no tienen una respuesta por escrito, no descartan tomar medidas de fuerza. Además, se quejan de que el Municipio intentó meter en la negociación a ATE, algo que el gremio mayoritario no va a aceptar.

El Sindicato de Trabajadores Municipales de Gualeguaychú (Sitramg) arrancó las negociaciones de la segunda mesa paritaria del año, y por esto mismo le envió este jueves una nota al Ejecutivo pidiendo un aumento salarial del 70%, remunerativo y bonificable.

Además, reclamaron por un sueldo mínimo garantizado de $200.000, a partir del mes de julio y por el término de 3 meses.

“Motiva la presente la urgente y desesperante situación de emergencia económica que están padeciendo las familias municipales, ratificando lo dicho en nota enviada el día 7 de julio, donde expresábamos que la inflación ha destruido los salarios de nuestras compañeras y compañeros, haciendo imposible cubrir lo más esencial de la alimentación de las familias, llegando a fin de mes con créditos, convirtiéndose en un círculo imposible sostener en el tiempo”, argumentaron en la nota.

“Vamos por una paritaria para los trabajadores, que son los que la están pasando muy mal, y por eso requerimos un 70% de incremento salarial para julio, agosto y septiembre, y 200 mil pesos de mínimo garantizado. Hoy, una familia tipo necesita más de 200 mil pesos para no ser pobre. Nosotros estamos lejos de esto, por eso estamos pidiendo este mínimo garantizado y para todos los trabajadores”, explicó a Ahora ElDía el Secretario General de la Sitramg Oscar Soto.

“Los trabajadores municipales necesitan urgente una recompensa salarial porque lo que ya se acordó en marzo para este período ya se lo comió la inflación. Y con el tema de los uruguayos y el cambio de finanzas que tienen de nosotros, acá en Gualeguaychú los precios aumentan todos los días, y la familia municipal tiene que comer. Nos encontramos que todos los días aumentan la canasta básica y los elementos indispensables para mantener a una familia”.

“Si no tenemos una respuesta el lunes al mediodía nos vamos a juntar con la Comisión Directiva y Cuerpo de Delegados y entre todos vamos a debatir cuáles serán son los pasos a seguir, y si hay que hacer alguna medida de fuerza nosotros vamos a ser los primeros en salir a estar al frente de esta lucha gremial para obtener una recomposición salarial para los trabajadores”, sostuvo Soto en referencia a posibles paros que puedan suceder en el ámbito de los trabajadores municipales.