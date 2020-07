Los enfermos leves de Covid recibirán el alta a los 10 días sin un nuevo testeo

La decisión fue adoptada durante las reuniones que mantienen las autoridades sanitarias con el comité de expertos todos los jueves. La medida busca no solo apresurar los procesos de alta, sino también que se reasignen los recursos de testeos PCR para los diagnósticos de nuevos enfermos. El criterio se aplica exclusivamente para pacientes con cuadros leves y fue replicado en la provincia de Buenos Aires, según informaron fuentes médicas del distrito que administra Axel Kicillof.

El protocolo anterior preveía un aislamiento de al menos 14 días y un hisopado negativo.

Quirós elevó además un mensaje especial en el que solicitó un esfuerzo para evitar las reuniones por el Día del Amigo: “Cada uno tiene que pensar hacia adentro, desde el plano individual deberíamos preguntarnos qué somos capaces de aportar para que la pandemia pase más rápido. Cada vez que incumplimos los cuidados, ponemos en riesgo nuestra salud y la de todos los que nos rodean”

Y reiteró: “Es importante que reflexionemos sobre la necesidad de hacer un esfuerzo para terminar de bajar los casos en la Ciudad de Buenos Aires”.

Ayer, en la previa de la nueva cuarentena y con una temperatura que rondó los 20 grados, explotaron los parques porteños. También hubo aglomeraciones de personas en las inmediaciones de algunas cervecerías habilitadas a trabajar bajo la modalidad take away. “Lo de ayer es un llamado de atención, definitivamente. Tenemos que controlarlo y mirarlo todos los días. Esta etapa depende del cumplimiento de cada uno de nosotros, es un tema de responsabilidad individual. El dato alentador es que la mayoría usa tapabocas. Pero no sacamos conclusiones por un día. Vamos a poner más gente en calle para controlar pero no reemplaza la responsabilidad de cada uno”, aseguró Horacio Rodríguez Larreta.

Este lunes, el Área Metropolitana inició una nueva etapa de la cuarentena, que incluirá aperturas graduales de actividades que hasta ahora no estaban permitidas. Temprano, en CABA, se pudo ver a los runners que aprovecharon las primeras horas del permiso para hacer ejercicios al aire libre.

Rodríguez Larreta y su secretario de Transporte, Juan José Méndez, estuvieron en el pelotón de los primeros corredores.

La Capital Federal mantiene un número estable de positivos desde hace 26 días (en torno a 1000). Si continúa esa tendencia, el índice de contagiosidad (R0) se ubicará por debajo de 1, el nivel esperado para avanzar con otras aperturas, entre ellas las reuniones sociales y el regreso de las clases presenciales con protocolos especiales. Hoy ese indicador se encuentra en 1.02.