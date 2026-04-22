Fabio Orsi y Sergio Gómez, la dupla técnica que el año pasado se consagró campeona del Torneo Apertura 2025 con Platense -en el primer título en la máxima categoría para el conjunto de Vicente López-, estarán este jueves en la ciudad como disertantes en el encuentro “Charla Deportiva de Fútbol”.

El evento se realizará desde las 20.30 en el salón del Honorable Concejo Deliberante (Irigoyen 75) y lo organiza la Escuela de Directores Técnicos de Gualeguaychú, dependiente de ATFA, bajo la dirección del exfutbolista, entrenador y docente Marcelo Broggi.

La actividad será con entrada libre y gratuita y está dirigida a jugadores, entrenadores de distintas disciplinas, estudiantes y público en general interesado en el fútbol. Durante la jornada se abordarán aspectos tácticos y el manejo de grupos, entre otros temas.

Broggi estuvo este miércoles en Cuando Pase el Temblor por Bolazo Stream y contó detalles de lo que se vivirá mañana con los entrenadores que dirigieron en todas las categorías del fútbol argentino, desde Primera A hasta la Liga Profesional.