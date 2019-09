Según el diputado provincial del PRO Esteban Vitor, “las medidas son tendientes a cuidar a los ahorristas y los depositantes a partir de la crisis de confianza generada el 12 de agosto”, en referencia a las PASO, que dejaron la posibilidad de que en octubre gane el kirchnerismo.

“El gobierno está dispuesto a tomar las medidas que haya que tomar para preservar, dentro de esta situación de crisis cambiaria, el salario. Porque si hay una disparada mayor del dólar va a impactar directamente en el poder adquisitivo. Con estas medidas, que no son las más simpáticas, se está buscando llevarle tranquilidad a la gente; evitar entrar ingresar en un espiral de desconfianza y de retiro masivo de capitales”, explicó y concluyó: “Creo que a la gente común esto no le debería impactar. Estamos hablando de restricciones para quienes tienen más de 600 mil pesos por mes para comprar dólares”.

Similares conceptos rescató el diputado provincial por la UCR Sergio Kneeteman, quien afirmó que “son medidas extraordinarias de emergencia que a nadie le gustaría tomar. Menos a nosotros que en esto hemos sido siempre absolutamente claros en cuanto a terminar con los cepos del gobierno de Cristina o a no interceder en la libertad del tipo de cambio”.

Sin embargo, puso el énfasis en un temor actual: “Los depósitos claramente no se tocan. Lo que se está tratando de evitar es que el próximo gobierno, sea quien sea, llegue a un país sin reservas. Las medidas son para los que quieren atesorar dólares. Depósito y tipo de cambio, que son las dos variables que el kirchnerismo siempre quiso controlar, acá no se controlan. No se tocan los depósitos de la gente y si alguien quiere sacar sus dólares puede hacerlo, el único límite es 10 mil dólares por mes, que es mucho”, sostuvo y diferenció la medida macrista de la kirchnerista: “No soy un especialista en estos temas, pero está claro que no tiene nada que ver con las restricciones que tomó el kirchnerismo”.

Por último, el diputado provincial del PRO Joaquín La Madrid afirmó que la medida es para “generar confianza en la ciudadanía. La mayoría del público no va a tener ninguna restricción. Hoy, en medio de las elecciones hay desconfianza y hay que estabilizar la moneda para recrearla. Estas medidas apuntan a generar confianza, en que los pesos que uno tiene no van a seguir perdiendo fuertemente su valor. Se priorizo que el pequeño ahorrista pueda seguir accediendo a los dólares cuando lo prefiera y los tenga a su disposición”.