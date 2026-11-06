La primera noche en la cama nueva tiene algo de estreno. La tercera ya no tanto. Te levantás con la zona lumbar dura, das dos vueltas por la cocina hasta que el cuerpo afloja y te preguntás si fue el colchón, la almohada o la postura. Muchas veces la respuesta está unos meses atrás, en el local donde compraste apurado, y una cama no se cambia como una remera.

Los tropiezos se repiten bastante. Repasarlos antes de comprar ahorra plata y noches malas.

Elegir mirando solo la etiqueta del precio

Hay colchones económicos que cumplen. El problema aparece cuando el precio es el único filtro y todo lo demás se resuelve "después". Un colchón se usa todas las noches durante años, así que conviene comparar cosas concretas: densidad de la espuma o tipo de resortes, si tiene cara de invierno y de verano, qué garantía da el fabricante y qué cubre. Dos modelos que en la foto parecen iguales pueden comportarse distinto a los seis meses, cuando el relleno se asienta.

Pedir la ficha técnica forma parte de la compra. Si el vendedor no sabe decirte qué hay adentro, eso también es información.

No medir el dormitorio ni el camino hasta él

En una pieza grande el error de medida se disimula. En un dormitorio chico, de los que abundan en departamentos y en casas que se fueron ampliando de a poco, una cama de más se come el paso, impide abrir del todo el placard y te obliga a entrar de costado. Antes de enamorarte de una medida, sacá la cinta métrica y anotá largo y ancho de la habitación, el recorrido de la puerta, la posición de la ventana y el espacio que necesitan los cajones para abrirse.

También importa por dónde va a entrar. Pasillos angostos, escaleras con giro o un ascensor chico frenan más de una entrega. Por eso conviene buscar un sommier pensado para un dormitorio chico, con base en dos partes, cajones o baulera que reemplacen a una cómoda y una altura que no tape la ventana. Marcar en el piso con cinta de papel el contorno de la cama y vivir un par de días con ese rectángulo despeja muchas dudas.

Elegir la firmeza sin pensar en cómo dormís

Durante décadas se repitió que el colchón duro era el más sano para la espalda. La investigación no acompañó tanto esa idea. Un ensayo publicado en The Lancet en 2003, con 313 adultos con dolor lumbar crónico, encontró a los 90 días mejores resultados en dolor y discapacidad con colchones de firmeza media que con firmes. Una revisión de 24 estudios publicada en Sleep Health en 2015 llegó a una conclusión parecida sobre confort, calidad del sueño y alineación de la columna. Son trabajos sobre grupos de personas y ninguno reemplaza la consulta con un profesional si ya tenés dolor.

Además, la firmeza que le sirve a cada uno depende de quién se acuesta y cómo. Quien duerme de costado apoya el peso en el hombro y la cadera, las partes más salientes del cuerpo, y necesita que el colchón ceda lo justo ahí para que la columna no quede torcida. Boca arriba, lo que se busca es que la zona lumbar no quede en el aire. Boca abajo, un colchón muy blando deja que la cadera se hunda y arquea la espalda. El peso también cambia la cuenta, y en las parejas con posturas o físicos muy distintos todo se complica. Para cruzar esas variables sirve repasar la firmeza del colchón según cómo dormís antes de ir a ver modelos.

Comprar sin acostarse

Apoyar la mano y apretar dice poco. Lo que sirve es acostarse varios minutos en la posición en la que dormís de verdad, sin apuro, y si la cama es para dos, que se acuesten los dos juntos. Prestá atención a si la cintura queda colgando, si el hombro se clava o si cada movimiento del otro te sacude.

Cuando la compra es por internet, leé la política de cambios y devoluciones antes de pagar, porque algunos vendedores ponen condiciones una vez abierto el embalaje.

Olvidarse de la base

Un colchón nuevo sobre un elástico viejo, con tablas vencidas o separadas, dura menos y se siente peor desde el primer día. La base reparte el peso y le da al colchón una superficie pareja; si está hundida, el colchón copia ese pozo. Antes de jubilar solo el colchón, revisá la cama que ya tenés y buscá tablas rotas, resortes que suenan o patas flojas.

Girarlo cada tanto, según indique el fabricante, ayuda a que se gaste parejo. Con el verano húmedo del litoral, ventilar la pieza y no tender la cama apenas te levantás es un hábito sencillo que el colchón agradece.

Lo que conviene llevar anotado

Las medidas del dormitorio, de la puerta y del camino de entrada.

Cómo dormís vos, cómo duerme quien comparte la cama y el peso aproximado de cada uno.

El estado de la base que ya tenés.

Las condiciones de garantía, cambio y devolución.

Con esa hoja a mano, la charla en el local se vuelve concreta y la decisión deja de depender de la oferta del día. Y si después de unas semanas la espalda sigue molestando, puede que el colchón no tenga la culpa; en ese caso la consulta es con un médico o un kinesiólogo.