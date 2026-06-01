Desde Córdoba.— Mientras esperan los resultados definitivos de la autopsia al cuerpo de Agostina Vega, fuentes de la investigación confiaron a Infobae detalles sobre el hallazgo de los restos de la adolescente de 14 años asesinada en Córdoba. “El cuerpo fue desmembrado”, sostuvieron.

La búsqueda de la menor movilizó a más de 200 efectivos de distintas fuerzas, además de perros rastreadores, caballos, drones y helicópteros. Los rastrillajes se concentraron en un predio de más de 200 hectáreas ubicado en el barrio Ampliación Ferreyra, al sur de la capital provincial.

Según pudo reconstruir este medio, los restos de la adolescente fueron encontrados enterrados en distintos sectores del terreno. “Manos y antebrazo por un lado; torso y cabeza por otro”, detallaron las mismas fuentes.

Respecto del elemento utilizado para cometer el desmembramiento, los investigadores descartan que se haya utilizado un serrucho. “Trabajan con la hipótesis de que se empleó un arma blanca compatible con un cuchillo“, indicaron a este medio.

Ahora la principal expectativa está puesta en los resultados de la autopsia. El estudio forense deberá aportar información clave para determinar la mecánica del homicidio, establecer si existió algún tipo de abuso sexual y precisar las circunstancias de la muerte.

El móvil del crimen es otro de los grandes interrogantes que siguen abiertos. Durante la conferencia de prensa realizada este sábado, el fiscal Raúl Garzón sostuvo que crimen ocurrió entre las 23.30 del sábado 23 de mayo y la una o dos de la mañana del domingo 24.

“Todavía queda por aclarar por qué estaba Agostina ese día en esa casa. Para nada la investigación está terminada. Tanto el entorno familiar como el no familiar es materia de investigación. Por el momento no hay más imputados, pero los que pudiera haber lo serán por el avance y el aval de la investigación”, afirmó el fiscal.

Por el hecho está imputado Claudio Barrelier, de 33 años, quien fue imputado por homicidio. En las últimas horas, además, protagonizó un episodio dentro del Complejo Penitenciario de Bouwer, donde permanece alojado. Según pudo saber Infobae, manifestó intenciones de quitarse la vida y debió ser asistido por personal del establecimiento.

El acusado conocía la zona desde hacía años porque frecuentaba el Complejo Deportivo y Recreativo ATACC, donde solía jugar al fútbol. El predio está ubicado en las inmediaciones del lugar donde finalmente fueron hallados los restos de Agostina Vega.

Esa familiaridad con el terreno podría ayudar a explicar cómo llegó hasta un sector de difícil acceso, rodeado de pastizales, acequias y áreas boscosas. Los investigadores todavía intentan determinar si ese conocimiento previo fue la única razón por la que eligió el lugar o si existió algún otro motivo detrás de la maniobra.