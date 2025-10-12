A PESAR DEL PRONÓSTICO
Los estudiantes deslumbraron con sus creaciones al público presente en el Desfile de Carrozas
El Corsódromo volvió a encender las luces de la pasarela bajo la lluvia para que 29 cursos de la ciudad pudieran lucir el trabajo de meses en su pasarela. Cientos de vecinos se apiñaron en las tribunas del circuito para poder observar la magnificencia de los gurises.
A pesar del tiempo adverso, la Fiesta Nacional volvió a demostrar la creatividad que distingue a la ciudad y la relevancia tiene como semillero para el Carnaval del País.
El 21 de agosto los estudiantes de diversas instituciones educativas de la ciudad ingresaron en los Galpones del Puerto, y desde entonces trabajaron arduamente para que la comunidad pudiera disfrutar de una puesta en escena como la que se vio ayer a la noche en la Pasarela del Corsódromo.
La hora de inicio estaba prevista para las 20.30, y desde temprano, los jóvenes se encontraban abocados al traslado de sus carrozas, así como también a la custodia de las mismas mientras se hallaban apostadas al costado del circuito listas para iniciar el recorrido.
Desde las 20 horas comenzaron a llegar familiares y turistas atraídos por esta particular fiesta que sólo puede originarse en la Capital del Carnaval. Mientras se vendían las entradas en puerta y otro grupo que ya las tenía esperaba para ingresar en el Corsódromo.
Martina Albornoz, reina del Desfile de Carrozas Estudiantiles manifestó a Ahora ElDía que “es un orgullo representar esta fiesta y a mis compañeros”.
Por su parte, las princesas Ludmila Salva y Jazmín Fumaneri destacaron la importancia de la Fiesta para reforzar los vínculos entre compañeros.
También estuvieron presentes los representantes de las Carrozas Náuticas de Villa Paranacito, Alegre Oriana y Chávez Gian Franco.
Minutos antes de la hora establecida para el arranque, comenzó a caer una fina lluvia y los más preparados abrieron sus paraguas sin hacer caso a la garúa. La inestabilidad provocó los aplausos del público para alentar el inicio rápido del desfile. Luego de una pasada comercial de empresas locales, se procedió al corte de cintas frente a la Casa de la Estación sin discurso de parte del intendente municipal debido a la necesidad de apurar el comienzo.
A las 21 arrancó el desplazamiento por la pasarela de las 10 carrozas de la categoría primaveral. Las flores y los colores fueron las características principales de estas obras de arte estudiantiles.
Durante el desfile de los primeros cursos, la lluvia se disipó y permitió el normal desarrollo del evento. Los estudiantes pudieron completar las dos pasadas.
Luego, ingresaron al circuito las 19 carrozas libres, que año a año demuestran cómo la juventud no es ajena al contexto social en el que viven. A través del arte, los estudiantes buscaron expresar sus pensamientos en torno a la inteligencia artificial, las redes sociales, la salud mental y el medio ambiente.
Las instituciones que participaron fueron: la Escuela Secundaria N°5 "Soldado Carlos Mosto", Instituto D-107 "Nuestra Señora de Guadalupe", Escuela Normal Superior "Olegario Víctor Andrade", E.E.T N° 2 "Pbro. José María Colombo", Instituto Secundario D-65 "PIO XII", Escuela Secundaria N°12 "Luis Clavarino", Instituto Luis María Bettendorff, Colegio Las Victorias, Escuela Secundaria N° 7 "Prof. Rosa Regazzi, Colegio Malvina Seguí de Clavarino D-9- La Salle, E.E.T N°3 "15 de Noviembre", E.E.T N°1 Alférez de Navio J.M.Sobral, Instituto Secundario D-243 "Prof. José M. Ruperto Gelós, Instituto D-125 "Sagrado Corazón”, Instituto Secundario D-220 "Juventud Unida", Escuela Secundaria N°8 "María América Barbosa", Instituto Agrotécnico, Instituto José María Bértora, y el Instituto Secundario D-236 "Sirio libanes".
Se trató de la edición más convocante en términos de participación estudiantil de los últimos 5 años, aproximadamente 1.300 alumnos, síntoma que da cuenta de la importancia que tiene el evento para los más jóvenes, no sólo como lugar de creación, sino también de participación y comunión con los pares.
Los ganadores serán informados mañana por la noche en el Centro de Convenciones.