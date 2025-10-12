A pesar del tiempo adverso, la Fiesta Nacional volvió a demostrar la creatividad que distingue a la ciudad y la relevancia tiene como semillero para el Carnaval del País.

El 21 de agosto los estudiantes de diversas instituciones educativas de la ciudad ingresaron en los Galpones del Puerto, y desde entonces trabajaron arduamente para que la comunidad pudiera disfrutar de una puesta en escena como la que se vio ayer a la noche en la Pasarela del Corsódromo.

La hora de inicio estaba prevista para las 20.30, y desde temprano, los jóvenes se encontraban abocados al traslado de sus carrozas, así como también a la custodia de las mismas mientras se hallaban apostadas al costado del circuito listas para iniciar el recorrido.

Desde las 20 horas comenzaron a llegar familiares y turistas atraídos por esta particular fiesta que sólo puede originarse en la Capital del Carnaval. Mientras se vendían las entradas en puerta y otro grupo que ya las tenía esperaba para ingresar en el Corsódromo.

Martina Albornoz, reina del Desfile de Carrozas Estudiantiles manifestó a Ahora ElDía que “es un orgullo representar esta fiesta y a mis compañeros”.

Por su parte, las princesas Ludmila Salva y Jazmín Fumaneri destacaron la importancia de la Fiesta para reforzar los vínculos entre compañeros.

También estuvieron presentes los representantes de las Carrozas Náuticas de Villa Paranacito, Alegre Oriana y Chávez Gian Franco.

Minutos antes de la hora establecida para el arranque, comenzó a caer una fina lluvia y los más preparados abrieron sus paraguas sin hacer caso a la garúa. La inestabilidad provocó los aplausos del público para alentar el inicio rápido del desfile. Luego de una pasada comercial de empresas locales, se procedió al corte de cintas frente a la Casa de la Estación sin discurso de parte del intendente municipal debido a la necesidad de apurar el comienzo.

A las 21 arrancó el desplazamiento por la pasarela de las 10 carrozas de la categoría primaveral. Las flores y los colores fueron las características principales de estas obras de arte estudiantiles.

Durante el desfile de los primeros cursos, la lluvia se disipó y permitió el normal desarrollo del evento. Los estudiantes pudieron completar las dos pasadas.

Luego, ingresaron al circuito las 19 carrozas libres, que año a año demuestran cómo la juventud no es ajena al contexto social en el que viven. A través del arte, los estudiantes buscaron expresar sus pensamientos en torno a la inteligencia artificial, las redes sociales, la salud mental y el medio ambiente.

Credito: MR Fotografia

Las instituciones que participaron fueron: la Escuela Secundaria N°5 "Soldado Carlos Mosto", Instituto D-107 "Nuestra Señora de Guadalupe", Escuela Normal Superior "Olegario Víctor Andrade", E.E.T N° 2 "Pbro. José María Colombo", Instituto Secundario D-65 "PIO XII", Escuela Secundaria N°12 "Luis Clavarino", Instituto Luis María Bettendorff, Colegio Las Victorias, Escuela Secundaria N° 7 "Prof. Rosa Regazzi, Colegio Malvina Seguí de Clavarino D-9- La Salle, E.E.T N°3 "15 de Noviembre", E.E.T N°1 Alférez de Navio J.M.Sobral, Instituto Secundario D-243 "Prof. José M. Ruperto Gelós, Instituto D-125 "Sagrado Corazón”, Instituto Secundario D-220 "Juventud Unida", Escuela Secundaria N°8 "María América Barbosa", Instituto Agrotécnico, Instituto José María Bértora, y el Instituto Secundario D-236 "Sirio libanes".

Se trató de la edición más convocante en términos de participación estudiantil de los últimos 5 años, aproximadamente 1.300 alumnos, síntoma que da cuenta de la importancia que tiene el evento para los más jóvenes, no sólo como lugar de creación, sino también de participación y comunión con los pares.

Los ganadores serán informados mañana por la noche en el Centro de Convenciones.