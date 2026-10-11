Este sábado por la noche, el Corsódromo fue escenario de la 67º edición de la Fiesta Nacional del Desfile de Carrozas Estudiantiles. Desde mediados de agosto, 23 grupos pertenecientes a 16 colegios públicos y de gestión privada se pusieron manos a la obra en los Galpones del Puerto para construir sus carrozas, recibiendo acompañamiento y asistencia de sus padres y coordinadores.

Para este año, fueron 13 las carrozas que optaron por participar dentro del ítem Primaveral y 10 las que eligieron la categoría Libre. En septiembre, el Municipio entregó subsidios por un total de $10.350.000 para acompañar a la totalidad de los grupos participantes. Cada carroza recibió $450.000, un incremento del 50% respecto del aporte otorgado en 2025.

Ayer los Galpones del Puerto abrieron sus puertas a las 8 de la mañana para que los estudiantes ultimen los trabajos de montaje para luego organizar la salida de las carrozas. Su traslado hasta el Corsódromo se realizó de manera coordinada con el personal de la Dirección de Tránsito municipal, que participó en el recorrido para facilitar el desplazamiento de las estructuras hasta el lugar del espectáculo. Una vez en el predio, Defensa Civil continuó trabajando junto con los equipos de Salud y el servicio de emergencias médicas contratado para el evento, a fin garantizar la prevención y asistencia durante todo el desfile.

El inicio del evento estaba previsto para las 20.30 horas, pero finalmente comenzó alrededor de las 21.30. Minutos antes de las 21, cientos de familias y grupos de jóvenes continuaban llegando al predio del Parque de la Estación, a pesar del frío, para ubicarse en las tribunas del Corsódromo o en las filas de sillas dispuestas junto a la pasarela.

La Reina de esta edición 2026 María Pía Farabello, de 5º B del Instituto “Nuestra Señora de Guadalupe” recorrió la pista en camioneta junto a la primera y segunda Princesa: María Olloquegui, del Colegio La Salle, y Catalina Osorio, de la Escuela Normal Superior “Olegario Víctor Andrade” (E.N.O.V.A.), respectivamente. Luego, junto a autoridades municipales, educativas y de la Asociación Civil de Carrozas Estudiantiles participaron del corte de cinta para dar comienzo al espectáculo.



Las primeras en desfilar fueron las carrozas del ítem Primaveral. “Sylvaris” (P1), de 5º B del Instituto “Pío XII”, fue la encargada de abrir la pasarela. Le siguieron, en orden: “Sakura” (P2), de 5º A del Instituto “Sirio Libanés”; “Gitana” (P3), de 5º 4ª de la E.N.O.V.A.; “Regar la vida” (P4), de 5º A del colegio La Salle; “Efímera” (P5), de 6º año del Instituto “Sirio Libanés”; “Astrofloral” (P6), de 5º B del colegio “Ntra. Sra. de Guadalupe”; “Espejismo” (P7) de 6º A de la Escuela Secundaria “Profesora Rosa Regazzi” y los cursos 6º T.C. y 7º T.M.E. de la E.E.T. Nº2 "Presbítero José María Colombo"; “Puntada primaveral” (P8), de 5º del colegio Las Victorias; “Salita caracol” (P9) de 6º de la E.N.O.V.A.; “¡Qué difícil es la primavera!” (P10), de 5º C del Instituto “Pío XII”; “La forma de los sueños” (P11), de 6º de la Escuela “Soldado C. Mosto”; “Corazón de vapor” (P12), de 5º A del colegio “Ntra. Sra. de Guadalupe”; y “Hanami” (P13), de 5º A del Instituto Secundario “Defensores del Oeste”.



Luego fue el turno de las carrozas con temática Libre: “El sueño de un bosque” (L1), de los cursos 5º B y C del colegio La Salle; “Renacer” (L2), de 5º 2ª del Colegio “Luis Clavarino”; “Nivareth: El último glaciar” (L3), de 5º del Instituto “Luis María Bettendorff”; “Había una vez” (L4), de 5º A del Instituto “Pío XII”; “Mi carrito de juguetes” (L5), de 5º del Instituto “Fernando Elgue” (Racing Club); “Una carroza de película” (L6), de 7º B del Instituto Agrotécnico; “Latidos de La Boca” (L7), de 5º 3ª de la E.N.O.V.A.; “Inmerso”, de 6º 2ª de la E.E.T. Nº2 "Presbítero José María Colombo"; “Ahipnia” (L9), de 5º del Instituto “Ruperto Gelós” (Club Pescadores); y “B-612” (L10), de 7º Automotor de la E.E.T. N°3 “15 de Noviembre”.

Cada carroza contó una historia distinta a través de su puesta en escena. Como su nombre lo indica, las de categoría Primaveral tuvieron como denominador común la presencia de los colores, adornos y estilos que evocan la llegada de la primavera. Las Libres, en cambio, y como es habitual, reflejaron problemáticas sociales y ambientales, invitando a la reflexión; también reversionaron historias conocidas e inventaron otras nuevas, dando rienda suelta a la imaginación.

Al concluir el desfile, las carrozas fueron trasladadas nuevamente a los galpones, donde permanecerán hasta el inicio de su desarme. A partir del lunes, el personal encargado de acompañar la fiesta retomará las guardias de prevención de 14 a 22 horas hasta el viernes, para acompañar las tareas de desmantelamiento de las estructuras y supervisar las condiciones de seguridad durante esta última etapa. En tanto, este domingo por la noche, se darán a conocer los ganadores de ambos ítems en el Centro de Convenciones.

