Juan José Bahillo, en diálogo con Ahora Cero, se refirió a la reunión que mantuvo con Martín Piaggio y dio detalles del encuentro: “Charlamos de política, un poco de la realidad nacional, provincial y local. Hicimos algunas evaluaciones y coincidimos que teníamos que empezar a generar algún tipo de participación o de charla, primero con los compañeros y compañeras del peronismo. Por eso, este lunes vamos a arrancar con las reuniones quincenales en el partido, entendiendo que primero tenemos que hablar entre nosotros y tratar de ordenarnos para tratar de definir y consensuar algunos criterios, porque el año que viene vamos a tener que salir a hablarle a la sociedad. Hay que elaborar propuestas y alternativas para las legislativas del año que viene y empezar a reconstruir confianza con la sociedad que esto es un camino que hay que transitar y es muy arduo. Para eso el peronismo tiene que estar todo junto y entender estos nuevos tiempos, sin renegar de lo que hicimos, sin arrepentirnos lo que hicimos pero, entendiendo que lo que lo bueno que hicimos no nos alcanza. Si nosotros vamos a pretender volver con el discurso de lo bueno que hicimos, como la Asignación Universal por Hijo por ejemplo, nos equivocamos acá de acá la China”.

Bahillo aclaró que no se habló de ninguna candidatura y que no mencionaron las diferencias que hay entre ambos: “Nunca estuvo en riesgo perder el vínculo con Martín Piaggio, de ninguna manera”.

Por otra parte, el político hizo un análisis de la gestión local y apuntó que “no veo los objetivos de trabajo que después permiten evaluar por resultados, el grado de satisfacción o de cumplimiento. Es como una gestión municipal que la veo presente pero en la diaria. No es una gestión ausente. No quiero caer la crítica fácil, pero no veo que haya trazado ejes de desarrollo”.

En esta dirección, el Diputado Provincial expreso que “el orden y la gestión están bien y son necesarios, pero no es suficiente y no alcanza. Una gestión no puede ser solamente alumbrado, barrido y limpieza. Eso es lo necesario, lo básico, para tener la confianza de la gente para plantear objetivo superadores. Cuando yo fui Intendente, un día exitoso era cuando la mitad de la agenda era mía y la otra mitad de la comunidad. Vos no podés perder tu agenda, aunque hay días en los que solo tengas que avocarte a atender la coyuntura”.

Otro de los temas que abordó el funcionario público, tuvo que ver con el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). Al respecto, enfatizó que “no vamos acompañar la adhesión provincial, no porque no estemos a favor de las grandes inversiones o de los regímenes de incentivo a la inversión privado. Creo nuestro país necesita de inversiones externas que, apalancada con inversiones internas, desarrollen determinados sectores de nuestra economía. Pero un régimen de inversiones tiene que tener una contrapartida de beneficios para la comunidad, para el Estado, para la Nación y para los argentinos y generar empleo. Acá, con este RIGI, no hay obligación de generar empleo y no aporta plata. Tampoco hay transferencia tecnología, ni mejora la capacidad instalada de nuestro país. Tampoco genera dólares, ya que a partir del tercer año se pueden llevar el 100% de los dólares que tanto necesita nuestro país. Entonces, no vamos a acompañar”.

“Los asesores nos dicen la no adhesión es más una gestualidad política, ya que se trata de una Ley Nacional de orden público, lo cual se tiene que aplicar. Las provincias no lo pueden desconocerla. El único en el que puede haber desentendimiento es en lo concerniente a los recursos naturales, ya que las provincias, por la Constitución de 1994, tienen la potestad sobre sus recursos naturales”, concluyó.