La noticia la confirmó el hijo de Enrique, Germán, quien destacó que el encuentro será este jueves al mediodía y asistirán la esposa del jubilado en conjunto con sus hermanas, Melisa y María Inés, con el objetivo de analizar la situación y plantear una serie de demandas en torno a la búsqueda y la investigación. En este sentido, la familia reiteró su cuestionamiento a la división de Abigeato y hacia un vecino de la zona.



“En la brigada Abigeato hubo mentiras desde el primer día. Yo el miércoles estuve con una persona de los que había acudido al llamado y en cinco minutos mintió dos veces a un jefe de la policía”, dijo Fabiani a Radio Plaza y acotó: “No podemos culpar a nadie hasta que no tengamos las pruebas suficientes, pero por lógica, tenemos que desconfiar de la última persona que lo vio: el dueño del campo y la Brigada, porque él dice que fue hasta la calle, no sabemos si fue o no hasta la calle, y si fue hasta la calle desconfiamos de Abigeato”.

Fuente: APFDigital