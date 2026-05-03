A las 19 horas abrieron las puertas del predio y la muchedumbre comenzó a instalarse en el campo frente al escenario a la espera de La Renga.

Pasadas las 19.30 comenzó a tocar la banda telonera “Las Imaginaria”, que por más de media hora musicalizó el ingreso de los fans y habilitó el ambiente rockero de la jornada.

La gran cantidad de personas demoró la entrada al Espacio Astra, que cuenta con gran presencia policial en sus inmediaciones para garantizar la seguridad y el orden en el lugar.

A los costados del Boulevard de León, parrillas móviles, puestos y manteros venden comida y merchandising a los fanáticos.

El inicio del espectáculo principal está previsto cerca de las 22 horas.

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