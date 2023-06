La columna de manifestantes partió cerca de las 16:40 desde 25 de Mayo y Rocamora. Pasadas las 17 comenzó el acto central en la explanada del monumento de la Plaza San Martín.

Enredada Feminista Gualeguaychú Pueblo Belgrano leyó un contundente documento: “Desde 2015, cada 3 de junio, damos un poderoso y feroz grito: Cientos de miles de personas nos encontramos en las calles para ser la voz de quienes ya no están, víctimas de la violencia patriarcal.

Ponemos cuerpo, palabra, banderas y carteles para decir que la violencia machista mata y no sólo cuando el corazón deja de latir. Mata lentamente cuando coarta libertades, participación política y social o la chance de inventar otros mundos, otras comunidades, otros vínculos.

Con 40 años de democracia ininterrumpida en nuestro país, exigimos políticas reparatorias ante las problemáticas estructurales de desigualdad para quienes atraviesan violencias por razones de género. No hay democracia sin proyectos políticos con perspectiva de géneros y diversidad. La pandemia y la crisis capitalista dejó al desnudo la estructural desigualdad que atravesamos mujeres, lesbianas, gays, travestis, trans, intersex, varones trans e identidades no binarias a las que históricamente nos han subordinado a la dominación de la masculinidad hegemónica. A este sistema capitalista, patriarcal, machista, clasista, racista, le respondemos con lucha, organización, manada, fuego que arde y enciende la llama de nuestras ancestras por quienes seguimos sembrando semillas que nos dan la cosecha del presente en conquista y del futuro de matria libre, justa, soberana y feminista”.

El #NiUnaMenos tiene un componente integrador, desde lo político, social y económico. Observamos que la desigualdad persiste en los mercados mundiales y en la sociedad y esta situación se recrudeció con un feroz endeudamiento a partir de 2017 con reacciones conservadoras y disciplinarias sobre nuestros cuerpos y donde se beneficiaba a un pequeño sector corporativo. La deuda es otra forma de violencia que pone en riesgo nuestras vidas que, para estos tiempos, son la variable de ajuste, que no sólo retrotrae nuestros derechos, sino que aumenta la feminización de la pobreza con mayores niveles de precarización y desempleo. Estos elementos como tantos otros son claros ejemplos de que la desigualdad y el machismo mata. Pero ante ese contexto debatimos y nos organizamos por la necesidad de caminar hacia sociedades más inclusivas, donde la autonomía económica de las mujeres, lesbianas, bisexuales, travestis, trans y no binarixs juegue un papel fundamental. No queremos que solo quede en consignas, tenemos el desafío de buscar herramientas políticas y económicas que socaven la desigualdad de género y revaloricen culturalmente nuestro rol. Nuestro movimiento es vanguardia en lucha y organización, construimos redes desde los feminismos y el transfeminismo popular por la total implementación de la ESI y por el aborto legal, seguro y gratuito. La potencia feminista del #NiUnaMenos, de la marea violeta avanzó y avanza como expresión política y radical de los procesos de transformación social. La marea no se repliega, no para de crecer y se expande al calor de las luchas latinoamericanas y en el mundo. Es histórico, los feminismos y transfeminismos pusieron en debate otros modos de configurar la política y de avanzar en agendas políticas y sociales desde las calles hacia las instituciones, generando representatividad y consensos, planeando estrategias sin perder su razón de origen.

Las estadísticas son alarmantes: En lo que va del año se han registrado en nuestro país 99 femicidios. Desde el 1 de enero al 30 de abril:

● Tan solo en abril se han registrado 24 femicidios.

● 20 víctimas habían realizado al menos una denuncia y 14 tenían medidas de protección.

● 3 Transfemicidios fueron publicados en los medios de comunicación.

● El 55% de los femicidios fue cometido por las parejas y ex parejas de las víctimas.

● El 59,6% de los femicidios ocurrieron en la vivienda de la víctima.

● Al menos 71 niñes perdieron a sus madres como consecuencia de la violencia machista.

¡Exigimos que paren de matarnos, porque vivas, libres y desendeudadas nos queremos!

Por eso decimos y exigimos:

● Basta de femicidios, travesticidios, transfemicidios y trans-homicidios:

● Mantenemos vigente el reclamo: ¿Dónde está Tehuel? ¡Exigimos a la Justicia una respuesta urgente sobre este caso!.

● Exigimos jerarquización de las dependencias de géneros y diversidad municipales, provinciales y nacionales para una mejor respuesta estatal en temáticas de violencias por razones de géneros.

● Necesitamos políticas públicas integrales con presupuesto efectivo en la que el Estado no llegue después de consumados los hechos

● Exigimos la implementación de políticas públicas dirigidas al trabajo con varones. Otras masculinidades son posibles si tenemos un Estado que repare una histórica deuda política y pedagógica. La transformación real es con todas, todos y todes.

● En un año donde la coyuntura electoral nos atraviesa, exigimos la paridad en las listas, mujeres y diversidades en lugares de representación y una dirigencia formada en perspectiva de géneros y diversidad. Exigimos también que estos lugares de representación sean ocupados por mujeres militantes feministas que verdaderamente lleguen a transformar espacios.

Ante discursos de derecha que tienen como plataforma política “achicar el Estado”, cerrar el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad y desfinanciar las políticas, respondemos: NO VAMOS A PERMITIR QUE VENGAN POR NUESTROS DERECHOS, NI UN PASO ATRÁS. ORGANIZACIÓN POPULAR Y FEMINISTA YA!.

● También exigimos el cumplimiento efectivo de la Ley de Educación Sexual Integral (ESI) en las escuelas de todo el país, para que las infancias y la juventud tengan la capacidad de elegir libremente, vinculándose en relaciones sanas sin violencia. ¡LA ESI PREVIENE VIOLENCIAS!. ¡LA ESI SALVA VIDAS!

● ¡Exigimos! el control de las fuerzas de seguridad, basta de abusos y de normalizar las violencias dentro de las instituciones armadas.

● Exigimos al Estado provincial, por ser el responsable de la salud pública en todo el territorio, que facilite el acceso a tratamientos de salud mental integrales, de calidad y con perspectiva de géneros y diversidad, para las mujeres y las vidas disidentes que los soliciten, al ser quienes sufrimos de manera particular situaciones de padecimiento subjetivo por estar expuestas a violencias, exigencias, mandatos socio-culturales que nos sobrecargan, propios de una sociedad patriarcal y capitalista. No podemos seguir soportando la demora en el acceso a los turnos de salud porque se trata de un derecho humano fundamental, que se viene incumpliendo sistemáticamente y que se ha invisibilizado y naturalizado en nuestra ciudad, trayendo graves consecuencias para toda la sociedad.

● También decimos ¡Basta de violencia obstétrica! Nosotras elegimos cuándo, cómo, dónde y con quién parir.

● Reivindicamos y pedimos la plena implementación de la Ley de parto respetado, la ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género; la ley nacional de salud mental; el programa nacional de salud sexual y procreación responsable; y la ley de derechos del paciente.

● DERECHO A LA VIDA DIGNA! Exigimos políticas públicas con enfoque de géneros y accesibilidad universal, en todos los niveles del Estado, que reconozcan que las mujeres y las niñas con discapacidad se encuentran expuestas a un riesgo mayor, dentro y fuera del hogar, a violencias, lesiones o abusos, abandonos o trato negligentes, malos tratos o explotación. Así como también, se les presentan mayores obstáculos en su acceso a la educación, trabajo, capacidad de elegir sobre su cuerpo y su salud.

Por esto EXIGIMOS EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD!

● Las mujeres adultas mayores también tienen derecho a una VIDA DIGNA! Ser viejas no es sinónimo de muerte, ni de enfermedad, es una experiencia de vida que implica un recorrido, una forma de estar en el mundo de modo particular que queremos revalorizar. Exigimos políticas destinadas a las viejas que las reconozcan como personas activas, con deseos, salud y proyectos. Exigimos el cumplimiento de la Ley 27.360, mediante la cual se aprueba la Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores.

● ¡BASTA DE VIOLENCIA MEDIÁTICA! La violencia mediática

contra las mujeres y diversidades, y la discriminación por razones de géneros en los medios, es una forma de violencia simbólica que debe ser transformada y erradicada.

¡Exigimos que los dueños de los medios de comunicación se ajusten a la normativa vigente y que los y las profesionales de los servicios de comunicación, tengan la responsabilidad de formarse en una comunicación con enfoque de derechos, y tratar con respeto a la mujer, las identidades de género y las diversidades!

La comunicación debe ser democrática, plural y diversa, sin estigmatizar, sin estereotipación excluyente o modos hetero-patriarcales que juzguen desde la historia.

Condena social y jurídica a la violencia mediática política, y simbólica contra todas las militantes y referentes políticas que luchan contra el poder real.

● Necesitamos que el derecho a la vivienda sea una realidad efectiva: Necesitamos una política habitacional que, frente a la especulación inmobiliaria, habilite el derecho a la vivienda y priorice programas de vivienda para las mujeres y disidencias en situación de violencia por razones de género.

● Exigimos una legislación reparatoria, que contemple las tareas de cuidado y reproducción que históricamente han recaído en mujeres y diversidades.

¡Este año gritamos LIBRES, VIVAS Y DESENDEUDADAS NOS QUEREMOS! ¡Exigimos al Estado que investigue la ilegalidad de la deuda contraída con el FMI, juzgamiento a sus responsables y que la paguen quienes la fugaron.

● Exigimos una justicia antipatriarcal, popular y feminista con jueces, juezas, defensores, defensoras y fiscales con perspectiva de géneros. El Poder Judicial, como uno de los poderes del Estado, debe dar respuesta a las demandas de justicia de las mujeres y disidencias, con rapidez, accesibilidad y claridad. La discriminación y opresión, que ejerce el Poder Judicial sobre las mujeres víctimas de violencia, pone en jaque todo el sistema de una manera tan evidente e insostenible, que resulta URGENTE una ¡¡REFORMA JUDICIAL FEMINISTA!!

● Sin la aplicación y el cumplimiento efectivo de la LEY MICAELA

¡NO HAY NI UNA MENOS!

● Exigimos Implementar la paridad de género en la integración de los Superiores Tribunales Provinciales y las Cámaras de Casación Nacionales, Provinciales y Federales. DEMOCRATIZACIÓN URGENTE DE LA JUSTICIA. Juicio a los cuatro miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

● Estamos hartas de que el poder judicial se interponga en los destinos de nuestro país a través del lawfer, la proscripción y la corrupción.

¡Paren de saquear al pueblo trabajador y endeudar a las mujeres! ¡Fuera el FMI de Argentina! El endeudamiento irresponsable a costa del pueblo, y de las identidades feminizadas, que somos a quienes más nos afecta la pobreza y la desigualdad, la deuda es con nosotras y nosotres!

● La violencia contra las mujeres es la misma que se ejerce contra la Tierra! Se trata de la misma escena de violencia del patriarcado, a partir de los vínculos socioeconómicos que se establecen. Para respetar los Humedales, los Glaciares, el Río, y el Monte hace falta poder sentir empatía y lograr establecer una relación que no sea de dominación. Es necesario recrear nuestra manera de vincularnos con los seres vivos, con la naturaleza de la que somos parte. Para esto es fundamental poner fin al modelo de vida ecocida, patriarcal, capitalista y colonial. ¡YA BASTA

DE AGROTÓXICOS, que envenenan nuestro ambiente y nuestros alimentos. ¡Hay alternativa y ES LA AGROECOLOGÍA! ¡NUESTROS CUERPOS Y TERRITORIOS NO SON TERRENO DE CONQUISTA!

¡HAY SALIDA Y ES LA AGROECOLOGÍA!

Porque las calles son nuestras, de un tiempo a esta parte:

● Conquistamos la aprobación de nuestra histórica lucha: el aborto legal, seguro, gratuito y voluntario.

● Conquistamos la aprobación del Cupo Laboral Travesti Trans, en nuestro país, en nuestra provincia y nuestra ciudad. ¡Reclamamos la implementación efectiva en todo el país de la Ley de Cupo Laboral de personas trans, travestis y transgénero, para mujeres con discapacidad y mujeres indígenas!

Estas conquistas son los frutos de la lucha organizada, colectiva, incansable, con la correlación de fuerzas de gobiernos que tienen la decisión política de avanzar en garantizar derechos históricamente relegados. Nos queremos vivas y unidas. Por todo esto seguimos saliendo a las calles, para continuar organizándonos, construyendo un horizonte de igualdad.

Porque creemos en nuestros sueños, y en la política como herramienta de transformación.

De abajo hacia arriba, de la periferia al centro, no vamos a parar hasta construir una patria justa, libre, soberana, transfeminista, federal y diversa.

¡Ni una menos, vivas, libres y sin miedo nos queremos! Firmado por la asamblea enredada feminista Gualeguaychú – Pueblo Belgrano.