Por Fabián Miró

El “Sureño” es uno de los clubes que tiene todas las categorías oficiales en el fútbol infantil, y hace diez años que ingresó en la Liga. Al principio, los resultados no fueron los mejores, pero desde hace un tiempo le presenta batalla a cualquiera.

La labor de entrenadores, dirigentes y allegados es incesante. Se trabaja muy bien en lo técnico, en la contención y en la alimentación de los gurises que todos los días de entrenamiento tienen su copa de leche.

Allí se ha levantado una edificación que hace las veces de vestuario y merendero. También, en una lucha diaria, se combate a la inseguridad arreglando, una y otra vez, el vandalismo y robo que sufren por parte de sujetos despreciables que rompen el alambrado perimetral, levantan el mismo, dañan el sistema de tendido eléctrico para la iluminación de las torres en la búsqueda de cobre. Cuando se apagan las tenues luces en el club la zona se transforma en tierra de nadie con gente que se reúne en los alrededores del club y utilizan la cancha para cortar camino por el campo de juego, pasar por uno de los agujeros que han hecho en el alambrado perimetral y meterse en el monte que está pegado a la cancha.

Alberto Ferreyra, próximo a cumplir los 70 años, lleva 40 entrenando. En diálogo con Ahora ElDía que comenzó junto a sus chicos que jugaban. La referencia es para Miguel, Cèsar y Walter. Luego de un paso como futbolista en Boca de Colonia Elías, el DT Nacional señaló que “la mayoría quiere dirigir una primera, un sub-23, pero alguien tiene que hacerse cargo de los más pequeños. Talentos siempre se encuentran. Algunos nacen iluminados y a otros hay que despertárselos. La clave es el trabajo en todos los sentidos con los chicos, el respeto, disciplina y educación”, remarcó.

Mencionó que “los tiempos desde que me inicié en el Infantil (4 décadas) han cambiado y mucho. La tecnología ha avanzado y a veces juega en contra con chicos que prefieren quedarse en la casa con videojuegos, celulares y demás, aunque en clubes barriales todavía queda esa mística de ponerse los cortos y venirse a la cancha con un sentido de pertenencia muy fuerte por el club”.

Ferreyra empezó a trabajar en la categoría 85 de Central Entrerriano con jugadores como “Guillermo Pombo, Yamil Carro, David Valenzuela, Matías Cabrera , llegando algunos a primera; mientras que otros quedaron en el camino por temas de laburo o de estudio”, detalló.

Remarcó que junto a “Sergio Núñez iniciamos el fútbol infantil de Juvenil del Norte, después en Sud América también trabaje a la par de que lo hacía con la primera. También dirigí en Defensores del Oeste, Sporting y desde hace 4 años en Defensores del Sur, donde trabaja junto a sus hijos César y Walter”. Recordó que ellos empezaron en el “Tiro Federal como jugadores para luego pasar a Central que los pidió como refuerzos”.

“En Central, Ildemar Rébora y ‘Cocho’ Bran, me invitaron a sumarme al cuerpo técnico y ahí empezó este camino, como ayudante de ellos, para luego trabajar con un maestro como Julio Colazo”, manifestó.

Tuvo su experiencia en Juvenil del Norte. “Trabajé con Alejandro Cotto en la primera de Juvenil del Norte que ganó todo, bicampeón en primera, en el año 2008.”. Ferreyra recordó que “tuve a cargo de la preparación física del plantel”. Otra de las experiencias en primera, fue acompañando a “Gustavo Lema en el Sud América campeón del 2005, trabajando en la parte física y metiendo bocadillos en la parte técnica”.

Alberto Ferreyra recibió los “beneficios” que significa ser jubilado en Argentina, pero no se retiró de las canchas. “Vengo, entrenó a los arqueros, trabajo con los más chicos y mientras tenga fuerza los voy a seguir haciendo. Dirijo a los 2011 y los 2012 y ya estamos armando a la 2013”- Cerró diciendo que “trata de inculcar valores, además de enseñar a jugar a la pelota, y que ellos sean los protagonistas y que mis hijos sigan los pasos que comencé hace 40 años tiene un significado muy valioso”.

César Ferreyra (Categoría 78) se inició en Central Entrerriano jugando con Claudio Sobredo, Iván Hilt y Adrián Romani, Silvio Carles entre otros. Debutó en primera “ a los 14 años y jugué hasta los 33, pasando por Juventud Unida, Defensores del Oeste y Juvenil del Norte”. Hoy es el coordinador del fútbol infantil de Defensores del Sur.

La idea de empezar a entrenar nació en una “cena en Juvenil del Norte, hablando con directivos de la entidad que me preguntaron en que debía cambiar Juvenil a lo que respondí que no el club no tenía sentido de pertenencia, porque salvo algunos jugadores, la mayoría venía de otros clubes. Así surgió la posibilidad de reintegrar el infantil en el 2012, un año después me fui a trabajar con Paulo Bello a Isleños Independientes con quienes ascendimos a la A en el Fútbol Mayor, trabajando en la parte física. En el 2014 regreso a Defensores del Oeste para trabajar junto a Martín Nahuel en las Escuelitas. Terminando ese año, Nelson Villanueva me convoca para que le de una mano en Sub-20, entrenador que me dejó muchas enseñanzas, entre ellas, orden en un entrenamiento”.

César arriba a “Defensores del Sur a fines del 2017, club en el que “estaba jugando mi hijo Juan Cruz, luego de un año sabático en el 2016. Empecé con las escuelitas y ya llevamos 8 años en la entidad”. Dijo que el ser entrenador “demanda su tiempo, tanto en la cancha como en la casa. Los domingos generalmente me quedó a planificar los trabajos de la semana en las distintas categorías en mi función como entrenador, porque en la semana tengo mi trabajo y no me queda tiempo”.

En cuanto a Defensores y su futuro en la Liga Departamental contó que es la “primera vez que nos pasa que una categoría 2017 termina su etapa en la misma y los chicos te dicen que van a dejar el fútbol, si Defensores no continúa en la Liga Departamental. Es una lástima que queden en la calle, y es de esperar que tengamos eco para armar una sub-23 y una primera”

Sobre su padre, Alberto, dijo que “es todo, la persona que nos inculcó el amor por el deporte que es lo que te saca de las calle y de los vicios y peligros de la misma, un entrenador de primer nivel que está a la altura de los mejores”.

Dejamos a César, quien jugó como marcador central y nos fuimos con el lateral Walter Ferreyra, quien al igual que su hermano y padre entrena en Defensores del Sur. Lo hace en las 2009 y 2010, donde las exigencias comienzan a ser otras para los gurises. “ Es la edad de las los chicos en la cual me gusta trabajar. Cuándo arranque, en Defensores del Oeste, con la categoría 91 con Brian Ríos, Lautaro Soria, Carlos Montiel me fue muy bien. Luego, por razones laborales, tuve que dejar la categoría, la toma Castro y salen campeones. Después” Rodolfo Armella (Dt de Central por muchos años) fue a buscar al viejo a casa y me preguntó si me animaba a entrenar. Cuando llego, se emociona y se le quiebra la voz, tuve la oportunidad de trabajar con Julio Colazo e Ildemar Rébora, dos personas que al igual que “Cacho” Armella, nos marcaron lo que hoy amamos como el “Viejo” Ferreyra que como siempre digo, ojala le hagan un reconocimiento en vida por todo lo que ha hecho por cientos de chicos.

Posteriormente hizo la “carrera de DT Nacional de Fútbol paralelamente”. Luego “ dejó Central porque ingreso a trabajar en el Parque Industrial. Vuelvo al fútbol para dirigir la segunda de Defensores del Oeste. En el 2012 trabajo con Nelson Villanueva. Tuve un nuevo parate, regresando en el 2017 con Luis Bentancourt en el infantil de Defensores. Y desde hace tres años estoy en Defensores del Sur, trabajando con mi hermano que me cubre cuando tengo el turno tarde en el trabajo que no me permite entrenar. En estas categorías que son más grandes se hace hincapié en lo táctico. Como pararse en la cancha, ocupar los espacios, estudiar a los rivales y que los chicos valoren y respeten el escudo que llevan en el pecho”.

El rol de la mujeres

Mariana Aranda y Lorena Yossen trabajan en el fútbol cumpliendo funciones de delegada la primera y de asistente la segunda, aunque ambas trabajan en varios frentes en el club. Mariana dijo que “hace cinco años que estoy en el club. Soy de Santa Fe y estoy en Defensores porque aquí comenzó a jugar Lautaro (18 años) que ya no juega más, pero seguimos con el de 16 y el de 12. Ellos aman jugar al fútbol y yo trabajar, acompañar a la gente en la entidad”.

Lorena contó que “todo lo que se hace es a pulmón, haciendo cosas para vender en las cantinas, trabajando para recaudar y comprarle elementos a los chicos, materiales de entrenamiento. Cada vez se hace más difícil por la cuestión económica. Acá tenemos un bolso para colocar los botines y dárselos a los chicos que no tienen su calzado deportivo”.

Cuando viajan “hacemos rifas y malabares para poder pagar el transporte, además tenemos un merendero en donde todos los días se les da una copa de leche a los chicos”.

El cuerpo técnico

En las infantiles de Defensores del Sur está conformado por Nicolás Carrizo y Hernàn Martínez en Sub-17; mientras que en 2008 entrenan Leonardo Broggi y Hernán Martínez o Juan Cruz Ferreyra; en tanto que en la 2009 trabajan Walter Ferreyra con Miguel Toledo, repitiéndose el mismo cuerpo técnico en la 2010. Alberto Ferreyra dirige la 2011 junto a Lautaro Méndez que es el Prof. Finalmente en la 2912 está Alberto Ferreryra y Toledo; mientras que en escuelitas y promocionales labura César Ferreyra, Lorena Yossen y Miguel Toledo.