La Policía de Gualeguaychú tuvo una noche agitada a raíz de una serie de operativos realizados en distintos puntos de la ciudad. Algunos de ellos se debieron a hechos delictivos de diversa índole, mientras que otros fueron detenciones por resistencia a la autoridad que se produjeron en el marco de los festejos por el triunfo de la Selección Argentina, con el gran movimiento de personas y la actividad nocturna a la que dieron lugar.

El primero de estos incidentes tuvo lugar alrededor de las 02:20 horas, cuando personal de la Sección Comando Radioeléctrico, que se encontraba realizando tareas de prevención y seguridad con motivo de la celebración mundialista en la Costanera, fue alertado por transeúntes sobre un hombre que ocasionando disturbios en las inmediaciones de Bolívar y San Lorenzo.



Al arribar al lugar, los efectivos intentaron identificar al individuo, pero este hizo caso omiso a las indicaciones de la Policía y adoptó una actitud agresiva, insultando a los oficiales. Ante esta situación, procedieron a reducirlo utilizando la fuerza mínima e indispensable para concretar su aprehensión.



Comunicada sobre la situación a la Fiscalía de Propiedad en turno, se dispuso el traslado del hombre, de 34 años, a la Jefatura Departamental, donde quedó alojado a disposición de la Justicia.

Otro incidente en el que tuvo que intervenir la Policía ocurrió alrededor de las 05:00 horas, en el local bailable “Ghetto”, donde se produjo una situación de desorden protagonizada por dos jóvenes de 21 años. De acuerdo con lo informado, los involucrados habrían ocasionado disturbios en el interior del establecimiento y, al momento de ser identificados por los efectivos, reaccionaron de manera agresiva, agrediendo a los policías.



Ante esta situación, y con el apoyo de móviles del Comando Radioeléctrico, los funcionarios redujeron y aprehendieron a ambos jóvenes, quienes fueron trasladados a la Jefatura Departamental, donde quedaron a disposición de la autoridad judicial interviniente en el marco de una causa por el supuesto delito de resistencia a la autoridad.

Por último, alrededor de las 07:00 horas, personal del Comando Radioeléctrico tuvo que intervenir en un incidente en las inmediaciones de 25 de Mayo, entre 3 de Febrero y Chalup.

En el marco de un operativo de prevención y despeje de la zona céntrica por el cierre de locales bailables, mientras realizaban recorridas preventivas, los móviles fueron comisionados hacia las inmediaciones del Centro Médico San Lucas, donde se desarrollaba una pelea generalizada entre varios jóvenes.



Al arribar al lugar, los efectivos observaron un importante tumulto que se dispersó inmediatamente al advertir la presencia policial. No obstante, un joven de 21 años permaneció en el lugar, profiriendo insultos y realizando ademanes desafiantes, incitando a pelear, pese a que el personal policial le solicitaba que se retirara para evitar nuevos incidentes.

En un momento intentó dirigirse nuevamente hacia otros jóvenes con quienes había mantenido una pelea, resistiéndose al accionar de los funcionarios. Ante esta situación, el individuo fue aprehendido y trasladado a la Jefatura Departamental, donde quedó alojado por el supuesto delito de resistencia a la autoridad, con conocimiento de la Fiscalía de Propiedad.