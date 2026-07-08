Lo que debió ser una fiesta popular terminó en corridas, heridos y una fuerte intervención policial. Una multitud se había concentrado en la intersección de las calles San Martín y Moreno, en la ciudad de La Paz, para celebrar el agónico triunfo de la Selección Argentina por 3 a 2 frente a Egipto, un resultado histórico que le otorgó al conjunto nacional el pase directo a los cuartos de final de la Copa del Mundo.

Sin embargo, la alegría duró poco. Con el correr de los minutos, la tensión fue en aumento cuando se originaron las primeras grescas y peleas a golpes de puño entre varios de los presentes. La violencia escaló de forma dramática cuando algunos de los involucrados esgrimieron armas blancas, lo que desató el pánico generalizado y provocó corridas que trasladaron los disturbios hacia el centro de la plaza principal.

Ante la gravedad de la situación, el personal policial desplegó de inmediato un operativo de dispersión. Tras intentar disuadir a los violentos de manera verbal y no obtener resultados, los efectivos debieron utilizar balas de goma para disipar los focos de conflicto y restablecer el orden en la zona.

“Vinimos a festejar en familia, con banderas y los chicos, y de repente tuvimos que salir corriendo porque se empezaron a pelear a cuchillazos. Fue una locura”, relató con angustia uno de los tantos testigos que se encontraban en el lugar.

La comunidad manifestó su profundo repudio ante estos hechos de violencia, lamentando que el comportamiento de unos pocos haya transformado una jornada de legítima algarabía popular en un escenario de temor y serio riesgo físico para las familias que solo buscaban celebrar el logro deportivo. Hasta el momento, las autoridades no han emitido un parte oficial con el saldo definitivo de detenidos o heridos.