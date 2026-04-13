Los fiscales que investigan el hallazgo del cuerpo de un albañil en un edificio de Colón revelaron nuevos y estremecedores detalles sobre cómo fue encontrado el cadáver, en el marco de una causa que sacudió a la ciudad tras la desaparición del trabajador. Según datos extraoficiales, también habría manchas de sangre.

La fiscal Noelia Batto explicó que durante las tareas realizadas en el lugar se detectó una anomalía estructural que resultó clave para el descubrimiento. “Se pudo establecer que habría una persona escondida detrás de una pared que había sido construida que no correspondía a los planos del edificio. Por eso se convocó a bomberos, quienes fueron los que se decidieron a romper dicha pared, encontrándose una persona fallecida”, señaló, en declaraciones al periodista Marcelo Benítez.

Por su parte, el fiscal Alejandro Perroud confirmó que el cuerpo estaba oculto en un sector muy específico del inmueble. “El cuerpo estaba emparedado debajo del hueco de una escalera, donde se había construido una pared rudimentaria”, detalló.

Además, precisó que el cadáver fue hallado en condiciones que ahora serán analizadas por los peritos forenses. “El cuerpo estaba depositado en ese lugar, envuelto y tapado con cal. Hace que el cuerpo se descomponga de manera mucho más rápido. Vamos a esperar la autopsia y lo que digan los forenses”, indicó.

En ese sentido, Perroud confirmó que el cuerpo será sometido a una autopsia para avanzar en la investigación. “Va a ser trasladado a Oro Verde para determinar cuál sería la causal”, afirmó.

El fiscal también explicó cómo comenzó a activarse la secuencia que derivó en el hallazgo. “Los encargados son personas de Buenos Aires y notaron la ausencia de un trabajador del lugar. Eso los movilizó al lugar. Al encontrar una escena bastante llamativa es que se toma intervención”, sostuvo.

El caso se conoció públicamente este domingo, cuando trascendió el hallazgo del cuerpo de un albañil desaparecido desde hacía más de dos semanas dentro de un edificio de Colón. Ahora, con las nuevas precisiones de los fiscales, la investigación se concentra en determinar las circunstancias de la muerte y eventuales responsabilidades penales.