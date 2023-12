Todo concluye al fin, nada puede escapar. A modo de agradecimiento en algunos casos, auto crítica en otros o balance en algunos más, varios funcionarios que prestaron servicio durante los ocho años de la gestión piaggista dijeron adiós a los vecinos en el último día en el cual ejercieron el puesto al que fueron designados.

Uno de ellos fue el subsecretario de Poder Popular Danilo Bertoni, quien además de cumplir funciones en el Municipio también fue el impulsor de la Ley Felipe.

“Hoy es mi último día. Es un momento difícil para mí, pero al mismo tiempo, necesito expresarme desde lo más profundo de mi corazón para dar gracias. En primer lugar me permito destacar a alguien por su calidad humana y su abrazo franco. Quiero agradecer a Esteban Martín Piaggio por depositar tanta confianza en mi y, sobre todo, por darme la oportunidad de integrar su equipo de gobierno que transformó la ciudad desde el primer día”, comenzó su mensaje publicado en la red social Facebook.

“A todo mi equipo de trabajo por su entrega y predisposición. Estoy orgulloso del camino recorrido, del trabajo realizado y de las metas concretadas. Nadie podrá negar que hemos dado lo mejor y que hicimos todo lo necesario para lograr una ciudad más inclusiva e igualitaria”, prosiguió.

“También, mis palabras son para agradecer a cada vecina y vecino de Gualeguaychú: Gracias por su cariño y por el respeto durante todos estos años. Son los minutos finales de la gestión y cuando miro atrás y recorro todos estos años me queda la infinita tranquilidad de haber sido honesto en cada paso dado, en haber recorrido la senda de hablar con la verdad y con el mayor respeto posible. Hoy poder mirar a la cara a cada gualeguaychuense quizás esa sea mi mayor recompensa. Mi abrazo afectuoso para todos y todas. ¡Mil gracias!”, concluyó.

Otro que dijo adiós fue el director de Informática y Nuevas Tecnologías Pablo Mazaeda, quien había adelantado a Ahora ElDía que sin importar cómo salieran las elecciones él iba a dejar la función pública.

“Último día en la municipalidad, fueron 8 años de una verdadera revolución digital en este lugar y estoy orgulloso de haber pertenecido y liderado estos cambios. Cuando entré, recuerdo que mi motivación fue que la ciudad pueda hacer sus gestiones de manera más cómoda y eficiente y eso se logró con creces, en gran parte por el empuje y el compromiso de todos los trabajadores de la dirección de Informática y Nuevas Tecnologías”, sostuvo en su escrito que posteó en la red social Instagram.

“Agradezco a Martín Piaggio y su equipo de gobierno por confiar en mis capacidades para llevar adelante este trabajo y por su acompañamiento político en todo momento. Me despido con muchos más amigos de los que entré y con muchas ganas de volver a la actividad privada, con la sensación del deber cumplido”, agregó.

“Gracias a todo el equipo municipal y muchos éxitos en lo que se viene, a la gestión entrante también. ¡Hasta la victoria siempre!”, se despidió.

Finalmente, y mediante un mensaje de WhatsApp enviado a los miembros de la prensa, el director de Tránsito Oscar Navone no sólo se despidió de su puesto sino que hizo un repaso de su carrera en la función pública y dejando un agridulce “Hoy me tocó perder” como resumen de su despedida.

“Solo quería escribirles para saludarles y agradecerles por el trato recibido, pese a que en algunos momentos no estábamos de acuerdo. Hoy es mi último día en la función pública. Para mí ha sido un placer haberlos conocido”, expresó Oscar Navone a los periodistas de la ciudad.

“Cuando algunas cosas terminan, por ahí son momentos de reflexión, pero no es mi intención echar en cara o reclamar nada. En todos estos 21 años dentro del ámbito municipal he aprendido muchas cosas en los diferentes lugares donde me tocó estar, en la Tercera Edad como Plan Jefes, en la Oficina de Pensiones como subsidiado, y luego con contrato político como Secretario del Intendente, Director de Emprendimientos y Desarrollo de la Economía Social, y estos últimos 8 años como Director de Tránsito (no se lo recomiendo a nadie). En ninguno de estos lugares utilicé ni la posición, ni la cercanía al poder para obtener un beneficio personal, más bien siempre puse todo de mí para que los demás estuvieran mejor”, aseguró.

“Hoy vuelvo a mis orígenes, siempre fui consciente de que era un desocupado ocupando un cargo público, y cuando me metí a jugar este juego, acepté las reglas, y en ellas figuraba en letras muy chiquitas, que el que pierde se va. Bueno, todo llega a su fin, esta vez me toco perder. Un abrazo grande”, concluyó Oscar Navone.