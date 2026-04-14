El próximo fin de semana tendrá lugar la tercera edición de la Expo Feria de la Comunidad, organizada por Codegu – Agencia de Desarrollo Gualeguaychú. Se trata de uno de los espacios más diversos y convocantes. Entrada libre y gratuita.

El sábado 18 y el viernes 19 de abril, los Galpones del Puerto volverán a convertirse en punto de encuentro para el entramado productivo local con una nueva edición de la Expo Feria de la Comunidad Codegu, que se desarrollará durante dos jornadas consecutivas. Allí confluirán emprendedores, pymes, firmas del Parque Industrial y entidades que integran la agencia, ofreciendo al público una amplia gama de productos y servicios.

La propuesta no se limitará a la exposición y comercialización, sino que sumará una variada agenda de actividades: espacios gastronómicos, espectáculos artísticos, conversatorios, entre otras iniciativas pensadas para todo público.

El evento mantendrá además algunos de los rasgos que explican su crecimiento en ediciones anteriores: una gran diversidad de stands, propuestas familiares y un formato abierto y accesible que favorece la participación masiva de la comunidad.

Entre las novedades de esta edición se destaca la transmisión en vivo del evento, que incluirá un espacio de entrevistas y presentación de casos de emprendedores, conducido por Sabina Melchiori. Asimismo, una de las actividades más llamativas será el corte de un gran chocolate con el logo de la Comunidad Codegu, elaborado por la Chocolatería Carpa Azul.

La programación también sumará múltiples propuestas culturales y recreativas: danzas alemanas a cargo de Immer Jung (Asociación de Alemanes del Volga de Gualeguaychú), torneos de ajedrez organizados por la Dirección de Deporte, una masterclass de alfajor de miel en vivo a cargo de la emprendedora Corina Magnin (Urdinarrain), presentaciones corales, ballet alemán de Aldea San Juan, masterclass de trufas de chocolate dictado por Lautaro Martínez (Pastelería LM) y shows musicales impulsados por la Secretaría de Cultura y Deporte. En paralelo, el ISPED coordinará actividades recreativas destinadas a niños.

El objetivo de la Expo Feria es fortalecer el desarrollo económico local, incentivar el consumo interno y generar oportunidades de visibilización para quienes producen y emprenden en Gualeguaychú y la microrregión. En ese marco, se posiciona también como un espacio de encuentro entre la comunidad y el sector productivo.

Desde Codegu destacaron el valor de acompañar al ecosistema emprendedor como motor de crecimiento, empleo e innovación. “Este tipo de eventos permite poner en valor el talento local y respaldar a quienes apuestan por el desarrollo de la región”, señalaron.

Finalmente, se invitó a toda la comunidad a participar y disfrutar de una propuesta que integra producción, cultura y gastronomía en un entorno emblemático, reafirmando el espíritu de encuentro y crecimiento compartido que impulsa la Expo Feria de la Comunidad Codegu.