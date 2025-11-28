Diciembre llega siempre con esa carga de adrenalina que nos deja prácticamente sin aire. La agenda explota de ansiedad porque se acumulan muchas definiciones en apenas dos semanas. Los grandes eventos deportivos de este 2025 no dan respiro alguno a los fanáticos. Todo se debe resolver antes de las fiestas debido al riguroso formato de eliminación directa.

La pelota rueda quemando el césped

El Torneo Betano Clausura 2025 entra en su fase más crítica el lunes primero. Barracas Central recibe a Gimnasia mientras Racing se juega la vida contra Tigre esa noche. La localía pesa muchísimo en estos duelos a partido único dentro del área metropolitana.

Aún así, cualquier cosa puede pasar durante los noventa minutos de juego intenso. Las semifinales llegarían el fin de semana siguiente aumentando la temperatura de las tribunas.

Claro está que todos miran al domingo 14 para la posible Gran Final. Santiago del Estero asoma como la sede neutral más probable para la consagración.

La sinfonía de los seis cilindros

El automovilismo acompaña esta tensión futbolera con sus propias coronaciones bajo el sol. La Copa de Oro del Turismo Carretera busca dueño el fin de semana del 7. Quizás regresen al Autódromo de Buenos Aires para montar una verdadera fiesta popular.

Un cierre en el Gálvez incrementaría el impacto mediático de forma notable ante la multitud. Los grandes eventos deportivos de motor mueven una mística especial difícil de igualar. Por lo tanto la expectativa por ver al campeón levantar la copa es inmensa.

Una encrucijada de pantallas divididas

El TC2000 viaja al Litoral una semana después para su Gran Premio Coronación. Concordia recibe a la categoría tecnológica el mismo 14 de diciembre generando un dilema. Coincidir con la final de la LPF complica el panorama para la audiencia televisiva.

La atención del público se dividirá inevitablemente entre los goles y los motores. Sobre todo porque el fútbol suele dominar la asignación de recursos técnicos y cámaras. El automovilismo deberá pelear su lugar en la pantalla chica ese domingo.

Cuando el asfalto y la montaña llaman

No todo el mundo vive pendiente de una pelota o de los fierros. El Cruce Saucony desafía a la Patagonia desde el inicio del mes en Neuquén. Correr 100 kilómetros con el Volcán Lanín de fondo inspira un respeto absoluto.

Luego el asfalto porteño reclama su propio protagonismo pese al calor del verano. Los grandes eventos deportivos urbanos llenan las calles de gente buscando superarse cada domingo.

• El Desafío en la Reserva ocupa la noche del sábado 6.

• Avellaneda se mueve con la Carrera Racing Club al día siguiente.

• El Circuito de las Estaciones copa Palermo el domingo 14.

• La San Silvestre Paranoica cierra el año en el Obelisco.

El último aliento antes del brindis

El básquet nacional mantiene el ritmo competitivo de la Liga hasta las fiestas navideñas. Instituto y los demás equipos buscan cerrar bien el año antes del receso. Después llega ese silencio inevitable a las canchas deportivas cuando cierran los estadios.

Ese vacío se siente extraño en la televisión deportiva durante las cenas familiares. Los grandes eventos deportivos descansan obligatoriamente hasta los primeros días de enero.

Nos queda esperar el brindis final tras un año realmente intenso. La carrera de San Silvestre regala la última postal de rebeldía urbana.