El Gobierno de Entre Ríos anunció que procederá a la liquidación por decreto del incremento salarial del 3% correspondiente a los haberes de julio, tomando como base de cálculo el mes de junio, luego de que las representaciones sindicales de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) rechazaran la oferta global presentada en la mesa paritaria que se realizó este martes por la mañana. Cabe destacar que el horario de la convocatoria fue cambiado a último momento.

La propuesta oficial consistía en una recomposición del 7% distribuida en dos instancias: Un 3% para los sueldos de julio y un 4% adicional para los de septiembre, calculados sobre los haberes del mes inmediato anterior. Ante la negativa de los gremios a firmar la propuesta de manera integral, la administración provincial optó por avanzar con el pago del primer tramo para evitar demoras en la percepción del beneficio por parte de los agentes públicos.

El miembro paritario del Ejecutivo, Ricardo Vales, fundamentó la medida señalando que la prioridad del gobierno es garantizar que el porcentaje propuesto impacte con celeridad en el poder adquisitivo de los trabajadores. El funcionario remarcó que las decisiones se adoptan bajo estrictas pautas de previsibilidad financiera para la Provincia.

“La propuesta fue rechazada por ambos gremios. Más allá de eso, nosotros vamos a mantener el diálogo y la paritaria. Creemos que es esencial seguir discutiendo y buscando lugares de consenso”, sostuvo Vales tras el encuentro.

Durante la audiencia paritaria se registraron momentos de fuertes discusiones que se escuchaban por fuera de la sala; no obstante, desde el Ejecutivo precisaron que la jornada se desarrolló dentro de los carriles del respeto institucional.

Vales aclaró que la representación de ATE, encabezada por Oscar Montes, y la de UPCN, a cargo de Carina Domínguez, firmaron el acta de la jornada dejando constancia de sus reclamos, pero también de la voluntad de continuidad de las negociaciones.

Los sindicatos fundamentaron su rechazo en la necesidad de obtener porcentajes de recomposición superiores a los ofrecidos, argumentando el impacto de la inflación en los salarios. No obstante, desde la contraparte oficial se indicó que los niveles de coparticipación nacional y la situación macroeconómica general condicionan la capacidad de ampliar los márgenes presupuestarios en lo inmediato.

“El gobierno hace una propuesta salarial que pueda cumplir. Prometer montos mayores que hoy son incumplibles con la realidad económica de la Argentina, que no escapa a la provincial con las caídas de las coparticipaciones y demás, da lo que se puede pagar”, puntualizó el paritario oficial.

A pesar de la falta de un acuerdo general sobre el esquema bimestral propuesto, ambas partes formalizaron en el acta de la reunión el compromiso de retomar los debates durante la segunda mitad de año. La paritaria permanecerá abierta y se fijó una nueva convocatoria de diálogo para el mes de agosto, oportunidad en la que se evaluará el comportamiento de los recursos públicos y se discutirá el segundo tramo de la pauta salarial, publicó APF.