El Grupo Scout N° 056 "San Juan Bautista" logró recolectar en la jornada de este sábado más de $5.700.000 para el Hogar de Ancianos.

En este marco, expresaron su más profundo agradecimiento a toda la comunidad de Gualeguaychú, que "una vez más demostró su inmensa generosidad y compromiso para con los abuelos del Hogar de Ancianos "Luis Jeannot Sueyro" durante la colecta solidaria realizada la mañana de hoy, sábado 12 de septiembre".

También reconocieron la ayuda de los grupos scouts de la ciudad "Ceferino Namuncurá" y "Virgen de Guadalupe", quienes sumaron su esfuerzo para potenciar la causa.

Y concluyeron: “Un pilar fundamental de esta jornada fueron las familias de cada protagonista scout, presentes en todo momento con su dedicación y confianza, así como los responsables del Hogar de Ancianos, quienes año a año confían en nuestra organización. En conjunto, la comunidad, los grupos scouts de la ciudad, los medios y las familias dieron un verdadero ¡Siempre listos!”

