Miguel Silio, Yamandú Martínez y Vicente Conculini continúan su travesía en bicicleta rumbo a Estados Unidos, donde acompañarán a la Selección Argentina durante la Copa del Mundo. En este momento, se encuentran en México donde se reunieron con una presentadora de la TV Azteca que es gualeguaychuense.

Guillermina Leissa trabaja como presentadora en el canal de deportes y no perdió la oportunidad de hacer un informe especial sobre los biciviajeros.

¿Qué serías capaz de hacer para ver a tu Selección?, esta es la pregunta con la que comienza el emotivo video en el que la gualeguaychuense narra la travesía de sus tres compatriotas. A lo largo del informe, se suceden fragmentos de la entrevista realizada a Miguel, Yamandú t Vicente.

Con su voz típicamente argentina, Guillermina dice "esto no es sólo fútbol, no es sólo llegar a un estadio, es todo lo que estás dispuesto a atravesar para ir, dejar atrás la comodidad, la rutina, a veces incluso, a la persona que más quieres. Seguir incluso cuando el cuerpo ya no responde, cuando la cabeza te dice que pares, cuando el camino pesa más que la ilusión. Ellos nunca van solos, su hogar los acompaña siempre, la bandera de Gualeguaychú en la espalda les recuerda sus raíces en cada pedaleada. Hoy, México los recibe como parte de su camino, con esa calidez que te hace sentir como en casa, incluso estando tan lejos, y con la certeza de que el sueño cada vez está más cerca. Porque cuando pisen destino van a ser la prueba de que hay sueños que sí se alcanzan, sólo cuando no dejás de pedalear. Y entonces, la pregunta deja de ser pregunta y se vuelve desafío: ¿Qué tanto estás dispuesto a dar por ese sueño que te mueve?