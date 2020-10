Los hermanos Etchevehere recusaron al juez y no se presentaron a la conciliación

Luis Miguel, Juan Diego, Arturo Etchevehere y su madre Leonor Barbero recusaron al juez Rafael Flores, por lo que no se presentaron al encuentro de conciliación.

“Hoy no vamos a la audiencia porque recusamos al juez Flores. No puede intervenir hasta que no se resuelva el pedido”, destacó Luis Miguel Etchevehere.

No obstante esa decisión, el trámite previsto se desarrolló igual en el Juzgado de La Paz. Participaron de la audiencia el juez Raúl Flores, el fiscal Oscar Sobko, la fiscal Constanza Bessa y los abogados Lisandro Mobilia y Daniela Verón.

Según informó el Servicio de Información y Comunicación del STJ, sin previo aviso, no se presentó una de las partes convocadas –hermanos Etchevehere-.

La defensa de Dolores Etchevehere presentó una propuesta consistente en:

1- Proponer un lugar neutral de conversación, ofrecido por el Colegio de Abogados de Entre Ríos, en la ciudad de Paraná, para que las partes lleguen o empiecen a acercarse a una solución pacífica.

2- Determinar ingresos y egresos distintos en el inmueble, a fin de que se respete la propiedad privada de cada una de las partes, y para que no se interrumpa la producción agropecuaria de los hermanos Etchevehere, y que Dolores Etchevehere pueda realizar la actividad agroecológica que inició.

3- Respecto del bien en cuestión, que está en sucesión, que sea al director de Catastro que los asista en el deslinde de la fracción de la propiedad que reclama su representada, colocar mojones para asegurar la propiedad de cada una de las partes.

4- Que haya custodia policial o de seguridad permanente, a fin de garantizar la integridad física de Dolores Etchevehere y de todas las partes.

5- que alguna oficina de violencia de género esté presente con un representante como la OVG del STJER o la Subsecretaría de Violencia de Género.

6- Que sean las partes quienes de común acuerdo vayan manifestando si necesitan asistentes técnicos, y quiénes, funcionarios, veedores y se asegure la defensa y el derecho de todos a poseer y administrar el bien.

El juez Flores resolvió tener presente los términos del acuerdo y correr vista a los ausentes para que se pronuncien sobre la propuesta en el término de cinco días.

Lo que pasó el sábado

Este sábado al mediodía hubo un conflicto que llevó a la intervención de la Policía. Es que Juan Diego Etchevehere alertó que varios vehículos y personas intentaron ingresar a la estancia llevando mercadería y otros elementos.

En contraposición, Dolores Etchevehere informó que su hermano mandó a cerrar la tranquera de la estancia con un candado con lo cual los trabajadores no pueden salir a buscar alimentos ni medicamentos y circular con libertad.

En tanto, desde el Proyecto Artigas, que es liderada por Juan Grabois, hicieron saber que los hermanos de Dolores, decidieron cerrar el guarda ganado (puerta de ingreso) a la estancia con cadenas y candados. Denunciaron que Luis Miguel Etchevehere violó la orden de restricción a favor de su hermana Dolores, y por eso desde el Proyecto Artigas alertaban que el ex ministro de Agricultura no dejaba salir a los trabajadores de la estancia y se acercaba al lugar violando la orden de restricción impuesta por la justicia.