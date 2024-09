El joven piloto argentino Franco Colapinto vivió un día de emociones encontradas en su primera jornada del Gran Premio de Azerbaiyán. Durante las dos sesiones de prácticas libres de este viernes, el foco de atención se centró en el accidente que protagonizó al final de la primera tanda, un incidente que lo marginó de los minutos finales de esa sesión.

A pesar del contratiempo, el equipo Williams trabajó arduamente para reparar el FW46. Gracias al esfuerzo incansable de los mecánicos, quienes no tuvieron descanso durante el día, el auto estuvo listo para la segunda práctica libre. En esta tanda, Colapinto mostró su potencial al registrar un tiempo de 1:44.749, lo que le permitió ubicarse en la 14ª posición, justo detrás de su compañero de equipo, Alex Albon (1:44.749), y a 1.265 segundos del mejor tiempo del día, logrado por Charles Leclerc de Ferrari.

El choque de Franco 🇦🇷 pic.twitter.com/aeVPKU60lJ — Williams Racing Arg 🇦🇷 (@WilliamsF1arg) September 13, 2024

La palabra de Colapinto

“Un día positivo”, declaró en la conferencia de prensa con ESPN. “Los héroes del día son los mecánicos. Hicieron un trabajo increíble para poner el auto en óptimas condiciones para la FP2. Estoy muy agradecido con ellos. A pesar del pequeño error que tuve, que en comparación con el de Monza fue menor, no hay margen para equivocarse en un circuito tan exigente como este”.

El piloto de 21 años admitió que el circuito callejero de Bakú, conocido por sus riesgos y desafíos, sigue siendo una curva de aprendizaje. “Sigo adaptándome al circuito. La confianza en un trazado callejero se construye poco a poco y cualquier contacto con las paredes puede afectar esa confianza rápidamente”, explicó Colapinto.

“Colapinto”



Porque lo nerfearon desde Williams: “Estás más tranquilo, ¿te dijeron algo…?”. pic.twitter.com/0drk0YZqFf — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) September 13, 2024

También reflexionó sobre el accidente en la FP1, mencionando: “Lo ideal era evitar cualquier problema, pero ya pasó. Lo importante es que el equipo hizo un gran trabajo y el auto está funcionando bien. Ahora debemos enfocarnos en entender la degradación de las gomas, especialmente las traseras, ya que el circuito tiene muchas curvas lentas que exigen mucho de los neumáticos”.

Con la FP3 programada para el sábado a las 5:30 AM (hora Argentina) y la clasificación a partir de las 9:00 AM, el corredor se prepara para optimizar su rendimiento y superar los desafíos que le deparará el circuito. La carrera, que constará de 51 giros, se disputará el domingo a las 9:00 AM (hora Argentina).

Colapinto se muestra optimista y confiado, listo para afrontar lo que será otro capítulo de su carrera en la Fórmula 1.

(Súper Deportivo/El Once)