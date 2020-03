Los Hoteleros y Gastronómicos están preocupados por las consecuencias económicas

"Nuestro país no es ajeno a las consecuencias negativas que el COVID-19 está generando en la economía nacional y la falta de propuestas o soluciones tangibles por parte del Estado preocupan aún más", comenzó el comunicado que la AHGG para pedir acciones gubernamentales.

"Considerando que los sectores económicos, aquellos que con el pago habitual de sus impuestos nacionales, provinciales y municipales, sumando los pagos de servicios y cargas sociales que cada empresa posee en su haber, hoy día ante la crisis mundial, no está teniendo respuesta alguna de sus líderes quiénes vienen ignorando a estos sectores, incluyendo a las PYMES, como así a los empleados de cada empresa", explicaron.

En este sentido, pusieron en contexto la realidad del sector para sustentar sus demandas: "Meditando sobre el hecho de que el sector turístico fue uno de los primeros en cesar sus actividades y será uno de los últimos en reactivarse, es inquietante pensar que a pesar de la falta de ingresos, los emprendimientos turísticos (la mayoría empresas familiares - PYMES), deben afrontar sus obligaciones como cada mes (pago de impuestos, servicios, cargas sociales y sueldos)".

"Teniendo en cuenta que sin clientes no hay entrada de dinero y sin dinero no hay manera de cubrir los costos exigidos por los entes estatales, empresas de servicios, obras sociales y sindicatos, los prestadores se encuentran perturbados ante la posibilidad de tener que cerrar sus locales de manera permanente, no sólo dejando en la calle a los dueños de dichas empresas sino también a sus respectivos empleados, quiénes perderían sus trabajos por falta del mismo", advirtieron sobre las consecuencias de la inacción estatal.

Estas son las demandas que la Asociación de Hoteleros y Gastronómicos sale a exigir al Estado: "un plan de acción que permita a las PYMES proteger tanto sus bienes como a sus empleados, haciéndose cargo de la paga del sueldo básico a cada empleado, como así eximir a las PYMES del pago de los impuestos durante el período que lleve cumplir con la cuarentena".

Desde la AHGG informaron que la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (FEHGRA), "ha estado gestionando a través de distintas vías, como presentaciones de notas a nivel nacional en sus distintas áreas, como la enviada al Secretario de Turismo, al Ministro de Producción de la Nación, etc., como así se ha reunido (por medio virtual) con representantes del sindicato (UTHGRA) para solicitar flexibilidad y otras gestiones más, las cuáles no han recibido respuestas concretas y soluciones reales".

"Las distintas filiales de FEHGRA pertenecientes a la provincia de Entre Ríos, anteriormente se habían reunido con representantes del sindicato correspondientes a la Región del NEA, en Colón, pero dicha reunión tampoco proporcionó soluciones ante la necesidad urgente de responder a los empleados del sector. Es por ello que la AHGG solicitó, nuevamente reunirse con los representantes del sindicato para pactar medidas de acciones concretas y realistas para lograr salvaguardar la economía de las partes afectadas. Dicha reunión está prevista a realizarse dentro de esta semana, la cual se espera sea fructífera y brinde resolución alguna", adelantaron.

Finalmente, se refirieron a las medidas anunciadas por la Gobernación en referencia al sector empresarial: "Sobre el anuncio realizado por el gobierno de Entre Ríos, les recordamos que los prestadores turísticos (hotelería, gastronomía y afines) como empresas de servicios, no podrán recuperar la producción perdida, ya que no existe la producción como tal. Por tanto, un diferimiento del impuesto no es más que castigar a la actividad para cuando se reactive el sistema, una ayuda real sería la eximición de dicha cuota y no su diferimiento. Por otra parte, que contemplen o 'analicen una prórroga general, tanto de los aportes patronales a la ley 4035 como también del impuesto a los Ingresos Bruto', no garantiza que dicha prórroga sea realizada y tampoco se considera compatible con las necesidades que hoy el sector está necesitando resolver".

"Es imprescindible que desde los entes correspondientes se tomen medidas concretas y realistas, sin continuar evaluando, analizando ni contemplando las posibilidades, la solución debe ser otorgada de forma inmediata para evitar los cierres permanentes de prestadores turísticos en la provincia", concluyeron.