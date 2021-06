Los hoteleros y gastronómicos locales quieren atraer a los uruguayos vacunados

“Gualeguaychú los espera con todos los protocolos implementados para que puedan vivir una experiencia única, cuidada y segura. La realidad de hoy día invita a los turistas a elegir destinos que prioricen el cumplimiento de dichos protocolos y nuestra ciudad viene trabajando de manera significativa para ofrecer sus servicios en calidad sanitaria”, afirmaron desde la AHGG.

“En los últimos meses ha sido difícil e imposible poder trabajar, ya que las medidas de restricciones lo han impedido. Sin turistas no hay turismo, sin turismo no hay trabajo en el sector, por lo que sin trabajo no hay dinero para poder cubrir los costos de permanecer abiertos”, agregaron.

“La vacunación se viene implementando en la ciudad de manera precisa, por lo que cada día es más segura para todos. Nos seguimos transformando en un destino seguro y cuidado para los locales y el turista”, concluyeron.