La inmensa popularidad de las redes sociales, utilizadas a diario por millones de personas en todo el mundo, ha generado también una vía alternativa donde labrarse una lucrativa carrera y ganar dinero. Los influencers se han convertido en auténticas celebridades de Internet gracias a sus millones de seguidores, con multitud de marcas y empresas dispuestas a pagar altas cantidades de dinero para obtener colaboraciones, patrocinios o una promoción más eficaz y directa de sus productos y servicios.

Algunas de estas redes sociales tienen además su propio término concreto para denominar a sus usuarios influyentes, de manera que podemos referirnos a ellos específicamente como “Youtubers”, “Instagramers” o “TikTokers”.

TikTok ha sido la última red social en llegar, pero su crecimiento ha sido tan rápido que ya supera los 1.500 millones de usuarios y además aumenta sus ingresos año tras año. Con estas cifras en la mano, no es de extrañar que multitud de influencers se hayan centrado en TikTok en los últimos tiempos, pero quizás uno de los factores clave radica en que los tiktokers de más éxito están ganando anualmente grandes cantidades de dinero en la plataforma.

Según los últimos estudios, las ganancias promedio de los grandes influencers de TikTok en Estados Unidos se sitúan en torno a los 135.000 dólares al año, sin embargo, el 50% de los usuarios que monetizan sus vídeos en realidad no llegan a los 15.000 dólares anuales. Pero estos datos cambian radicalmente cuando hablamos de los tiktokers más populares de la plataforma, cuyos vídeos muy probablemente te habrán aparecido alguna vez en la página FYP de TikTok si usas habitualmente la aplicación.

Vamos a hacer pues un repaso por los influencers mejor pagados en TikTok actualmente. Un ranking copado en la mayoría de los casos por auténticas celebridades de la plataforma que han sabido cómo convertir TikTok en una lucrativa forma de generar ingresos millonarios y hacerse famosos en el proceso.

Charli D’Amelio

Con más de 150 millones de seguidores actualmente, la tiktoker Charli D’Amelio es probablemente la estrella más conocida de TikTok actualmente. Subió su primer vídeo a la plataforma en 2019 y no tardó en hacerse famosa gracias a sus vídeos virales sobre bailes y sincronización de labios.

Sus apabullantes cifras han llevado a Charli D’Amelio a ocupar el primer puesto del ranking entre los influencers que ganan más dinero en TikTok, ya que genera unas ganancias estimadas en 17,5 millones de dólares.

La popular tiktoker obtiene sus ingresos principalmente a través del Fondo para Creadores de TikTok y de su colaboración con conocidas marcas, como Prada, Hollister, CeraVe, y Dunkin’ Donuts. Su gran fama ha trascendido incluso más allá de la red social y, además de tener su propio programa en Hulu, ha participado también en programas de televisión como “The Tonight Show”.

Dixie D’Amelio

El siguiente puesto del ranking es para la influencer Dixie D’Amelio, la hermana mayor de Charli D’Amelio. Saltó a la fama en TikTok tras aparecer inicialmente junto a su hermana en sus vídeos, pero con el tiempo ha sabido labrarse su propia carrera como tiktoker.

Además de colaborar también con marcas como Abercrombie & Fitch y Valentino, Dixie se ha centrado principalmente en su carrera musical. La artista lanzó su primer sencillo, "Be Happy", en junio de 2020, con el que debutó en el número uno de las listas Top Triller U.S. y el Top Triller Global de Billboard. También protagoniza con su hermana una serie de Snapchat titulada "Charli vs. Dixie", así como el programa "The D'Amelio Show".

Como estrella de TikTok, Dixie tiene cerca de 56 millones de seguidores y acumula ya más de 3 mil millones de likes en la plataforma. Como resultado, es la segunda influencer que más dinero gana en TikTok actualmente con aproximadamente 10 millones de dólares anuales.

Addison Rae

Los vídeos cortos sobre movimientos de baile son el contenido que ha llevado a la influencer estadounidense Addison Rae Easterling a convertirse en una de las caras más reconocibles de TikTok, así como a ganar una considerable suma de dinero en el camino.

Tras superar el millón de seguidores menos de un año después de unirse a la plataforma, Addison Rae lanzó poco después su primer contenido patrocinado para la tienda de ropa femenina Fashion Nova. Decidió dedicarse al mundo de las redes sociales profesionalmente y para ello se mudó a Los Ángeles, donde se unió a un grupo de influencers de TikTok para crear Hype House.

La TikToker colabora con empresas como Reebok o American Eagle, ha participado en series de televisión producidas por Netflix y también ha lanzado sus propios productos a través de la marca Item Beauty. Addison es por todo ello una de las influencers que más ingresos genera en TikTok, con unos ingresos anuales estimados en 8,5 millones de dólares.

Bella Poarch

Una de las últimas incorporaciones en el mundo de las superestrellas de TikTok es Bella Poarch, quien se hizo rápidamente viral en TikTok en el año 2020 gracias a un vídeo en el que hacía un playback de la canción “Soph Aspin Send” de Millie B. Sus seguidores aumentaron en poco tiempo a 80 millones y se convirtió en la tercera cuenta más seguida en TikTok.

La joven, originaria de Filipinas, emigró a Texas con su familia adoptiva y es habitual verla en sus vídeos hablar sin tapujos de sus raíces humildes o el difícil camino que ha tenido para alcanzar la fama. Su gran éxito como Tiktoker le abrió además las puertas como artista pop, lo que la llevó a firmar un contrato con Warner Records para lanzar el álbum “Build a Bitch”, el cual obtuvo varias nominaciones en los Premios MTV.

Gran aficionada a los deportes electrónicos (eSports), también ha aparecido en anuncios de populares marcas como Google o Prada y sus diferentes colaboraciones y patrocinios en TikTok le generan anualmente 5 millones de dólares.

Josh Richards

El influencer Josh Richards lleva tiempo manteniéndose como uno de los Tiktokers mejor pagados de la plataforma. A pesar de que en los últimos años se ha ganado cierta reputación de “chico malo de TikTok”, sus ingresos anuales estimados en TikTok rondan los 5 millones de dólares.

Lo cierto es que Josh Richards es un influencer polifacético que no duda en participar y crear todo tipo de proyectos. Patrocina habitualmente a marcas tan populares como HouseParty y Reebok, tiene su propia línea de merchandising para influencers, e incluso ha puesto en marcha su propio negocio de bebidas energéticas llamado Ani Energy.

Por si fuera poco, Josh también es cofundador de la empresa de gestión de talentos Talent X, se ha unido a Triller como director de estrategia y además ha cofundado Animal Capital, una empresa de capital riesgo que invierte en diferentes ámbitos, desde aplicaciones hasta laboratorios de ingeniería genética.

Kris Collins

El último puesto del ranking corresponde a Kris Collins, una influencer que ha logrado lo que a muchos otros creadores de contenido les cuesta conseguir: un número considerable de seguidores activos tanto en TikTok como en YouTube. Si bien ambas plataformas se basan en el contenido en vídeo, la mayoría de influencers suelen centrarse exclusivamente en una de ellas y, a diferencia de lo que se suele pensar, el éxito en una plataforma no necesariamente se traduce en el éxito en la otra.

Collins era una peluquera de Vancouver (Canadá) que fue despedida en la época de la pandemia. Se le ocurrió comenzar a crear sketches cómicos para TikTok, en los que aparece en la mayoría de ellos junto a su familia. Sus divertidos vídeos encantaron a marcas como Amazon, Hershey, Pantene y Lionsgate, quienes se han convertido en sus patrocinadores y le han servido para generar 4,75 millones de dólares al año.