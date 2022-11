“Creo que es un acierto más de nuestro Gobernador proponer un debate sobre las necesarias modificaciones que se deben introducir en las normas electorales”, dijo el intendente de San Salvador, Lucas Larrarte, avalando la decisión de Gustavo Bordet de poner sobre la mesa la posibilidad de instrumentar la boleta única en Entre Ríos.

“Esta propuesta no es nueva. Ya estuvo incorporada en el proyecto de ley enviado a la legislatura entrerriana hace unos años”, dijo el presidente de la Liga de Intendentes Justicialistas que, en su rol de tal, contó: “He consultado con algunos colegas intendentes sobre esta idea y sobre la necesidad de hacer el debate y me han manifestado que están de acuerdo”.

Recordó que en su momento, siendo legislador, le tocó presidir la comisión que tenía que emitir dictamen sobre la reforma política presentada por Bordet. “Lo debatimos con todos los espacios políticos, aún con aquellos que no tenían representación legislativa”, mencionó.

“Aquella reforma electoral no se pudo concretar por motivos que hoy ya no nos podemos detener a analizar. En lo personal veo que siempre se utilizan excusas para no avanzar en estos temas”, dijo y repasó argumentos: “El catálogo ya lo conocemos, se suelen decir cosas tales como que no es el tiempo, que hay un proceso electoral en marcha, que hay aspectos que no están claros, que hay otros aspectos que no estamos de acuerdo”.

“Lo de la boleta única de papel no es algo nuevo en el pensamiento de nuestro gobernador, lo ha propuesto antes y lo propone ahora, creo que es suficientemente coherente y que no podemos eludir el debate”, exhortó Larralte que compartió la idea de debatir el tema “hacia adentro” de cada espacio político. (Página Política)