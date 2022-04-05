Las estrategias electorales, en un escenario de adelantamiento- como todos suponen- se anticipan.

En el peronismo entienden que Gustavo Bordet es el mejor elector. El Gobernador, mientras tanto, se encarga de mostrar cada dos meses encuestas que le otorgan buena imagen o imagen positiva.

Con esos elementos- creen en sectores del PJ- el mandatario tiene que ir en la boleta. La tradición lo ubicaría encabezando la lista para la Cámara de Diputados.

El intendente de Maciá, Juan Diego Conti, sostuvo que “falta mucho aún”. Pero aseguró que “este año va a ser muy político, ya en febrero del próximo tienen que estar las listas; en abril, como se está hablando, serían las PASO”, supuso en una entrevista en el programa Quién dice que se emite por Canal Once.

Para el jefe comunal, que le arrebató en la elección anterior al radicalismo la Municipalidad, dijo que “la gran figura, el gran elector de nuestra provincia es el gobernador, lo dicen las encuestas. De eso no hay dudas. Nuestro partido, el PJ, siempre fue muy verticalista. Lo que nuestro Presidente va a encomendar a los gobernadores es que ellos hagan la lista en cada distrito, en cada provincia. Por lo que creo que todo el justicialismo, en su mayoría, se va a encolumnar detrás de lo que diga nuestro líder Gustavo Bordet. El pedido de todos lo que estamos en el mundo de la política, de todos los intendentes, es que su nombre esté en la boleta, que todos los entrerrianos cuando vean la lista, vean el nombre de Gustavo Bordet que tanto ha hecho por la provincia”, reveló.

Conti sugirió que “como lo fue en su momento Jorge Pedro Busti, que encabezó la lista de diputados, es nuestro clamor, nuestro pedido, que Bordet encabece esa lista. Falta todavía, hay mucho diálogo, las reuniones políticas van a ser más seguidas y por supuesto que cada intendente tiene que cuidar su territorio, armar su lista en su territorio y tratar de preservar esto, al menos en el caso particular de Maciá, que tanto nos costó recuperar”, opinó.

Bordet ha dejado trascender que jugará fuerte en la elección del candidato o candidata para la sucesión.

La última reunión con intendentes fue el 18 de marzo pasado. Allí el Gobernador convocó a dejar de lado los discursos que empujan al derrotismo y que se escucha en boca de cualquier dirigente: “Acá no está nada dicho”. Y propuso que “la organización y el desarrollo territorial” son fundamentales para que el peronismo se imponga en la provincia en 2023.

En el encuentro que se desarrolló en Victoria, los intendentes le plantearon que debe habilitarse el pegado de boletas. Es decir que todos puedan hacerlo con la fórmula que elija eventualmente Bordet.

Fuente: Página Política