LA HUELGA DE HAMBRE DURÓ MENOS DE 24 HORAS
Los internos de la UP9 levantaron la protesta por la comida
Los 133 presos alojados en el sector destinado a condenados por delitos contra la integridad física y sexual de las personas, decidieron levantar su reclamo por mejoras en el racionamiento, en la mañana de este miércoles.
Los internos del módulo C habían iniciado un reclamo en el mediodía del martes por mejoras en la ración de comida y en la calidad de la alimentación.
Habían presentado una nota en donde solicitaron mejoras en el racionamiento de la comida y no levantaron el almuerzo ni la cena.
Pero la situación se modificó en la mañana de este miércoles, cuando las autoridades carcelarias iniciaron un diálogo con quienes alentaban a continuar con la medida y el resto de la población carcelaria decidió desistir del reclamo.
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