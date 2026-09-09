Los internos del módulo C habían iniciado un reclamo en el mediodía del martes por mejoras en la ración de comida y en la calidad de la alimentación.

Habían presentado una nota en donde solicitaron mejoras en el racionamiento de la comida y no levantaron el almuerzo ni la cena.

Pero la situación se modificó en la mañana de este miércoles, cuando las autoridades carcelarias iniciaron un diálogo con quienes alentaban a continuar con la medida y el resto de la población carcelaria decidió desistir del reclamo.