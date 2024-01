A continuación, se presentan algunos de los casos más lucrativos dentro de los casinos físicos de todo el mundo.

Top de los mejores jackpots en casinos presenciales

Pese a esto, cuando se habla de estos establecimientos, la posibilidad de ganar parece estar siempre al alcance de la mano, tal como las siguientes historias en casinos presenciales muestran a continuación:

Casino Excalibur de la Vegas

El top de los jackpots progresivos más elevados del mundo inicia en la ciudad de Las Vegas, el hogar de uno de los más exclusivos casinos de todo el planeta. Durante el 2003, un programador que decidió guardar su identidad, fue el beneficiario de un premio de 39.7 millones USD al apostar 100 USD en una de sus muchas tragamonedas.

Por supuesto, ni el usuario ni el casino esperaban un premio de estas proporciones, razón por la que la directiva del Excalibur tuvo que negociar un plan de pagos mensuales, ya que como era de esperarse, no se disponía de esa cantidad de dinero en caja.

Casino Desert Inn de Las Vegas

Uno de los casos más sonados es sin duda, la historia de la entonces mesera del Casino “Desert Inn", Jay Cynthia. A menudo, la mujer de 37 años solía jugar en la máquina tragamonedas Megabucks. Sus rondas no solían exceder nunca de los 21 USD; pese a esto, ese día en particular decide agregar 6 USD más a sus rondas de apuestas. Lo que no sabía es que en sus últimos 3 USD, su vida daría un giro de 180 grados.

Con su última apuesta ganó un jackpot cotizado en 34 millones USD, uno de los más elevados no solo de las vegas, sino también de la historia de los jackpots progresivos.

Casino Caesars Palace de las Vegas

Otra de las grandes historias de suerte en el mundo de los jackpots progresivos dirige la atención al mítico casino Caesars Palace de Las Vegas. Durante una noche de 1999, un empresario decidió pasar el resto de los días en este exclusivo casino. Lo que este hombre de 49 años no sabía al hacer su apuesta de 10 USD en una de las máquinas, es que sería el giro ganador de 21.3 millones USD.

Top de los mejores jackpots ganados en casinos digitales

No solo los casinos presenciales tienen historias de suerte dentro de sus jackpots. Dentro de los casinos digitales también existen algunas historias dignas de mención. A continuación algunas de ellas:

Mega Fortune

Una de las historias de mayor suerte en el mundo de los jackpots digitales fue registrada en el 2013, en la máquina tragamonedas Mega Fortune. El finlandés de 40 años fue ganador de un premio de 17.8 millones de EUR. El hombre, que hasta hoy permanece en el anonimato, afirma haber conseguido el premio con una tirada de tan solo 0,25 EUR.

Mega Fortune 2.0

El último en conformar la lista de los máximos ganadores de jackpots progresivos, es un estudiante noruego que, tal como en el caso anterior, prefiere mantener oculta su identidad. Al hacer algunas tiradas en el juego Mega Fortune en una tarde cualquiera del 2011, el entusiastas no tenía ni idea que una de ellas sería la ganadora de un premio de 11,74 millones USD.

Jackpots progresivos: una posibilidad latente

Como has visto en cada uno de los casos expuestos, no cabe duda que la posibilidad de ganar está siempre latente para aquellos que apuestan en estos entretenidos juegos de casinos ¡No te limites! Siempre que lo hagas con responsabilidad y un poco de planificación, puedes apostar en tu casino favorito. Quizás algún día realices la tirada ganadora, y tu historia de suerte sea incluida dentro de los relatos insólitos de casinos de los tops.